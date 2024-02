Google Maps estrena un nuevo diseño aún más cuidado

La aplicación está de nuevo de estreno, y es que hemos perdido ya la cuenta de todas las veces que Google ha actualizado el diseño de esta app. Si recientemente hemos visto cómo sus mapas han cambiado bastante, algo que no ha gustado a todos los usuarios, ahora le toca el turno a la interfaz, que desde luego está sufriendo importantes cambios, que creemos son a mejor. Y es que parece que la nueva obsesión de Google es la de eliminar el blanco de los menús y ajustes de la aplicación, para dar más protagonismo a los mapas.

¿Cómo son estos nuevos cambios?

Pues hemos visto varias capturas de pantalla gracias a 9toGoogle, que ha tenido acceso a la última versión de la aplicación, que precisamente integra estos nuevos cambios en el aspecto. Básicamente, la mayoría de los cambios se basan en la manera en que se muestran los menús de opciones. Estos dejan de ser cajas de color blanco con líneas rectas, y pasan a ser algo así comob desde las que podemos ver algo más del mapa que tenemos detrás.

Un buen ejemplo es el de la tarjeta donde se muestra el sumario de un lugar concreto o un establecimiento. Este antes se mostraba sobre un fondo blanco completo, y ahora lo hace sobre este mismo fondo, pero con forma de tarjeta, con las esquinas redondeadas, y dejando ver parte del mapa tras esas esquinas, tanto si está minimizada la información del sitio, como si la expandimos hacia arriba. En este caso ya no se muestra a pantalla completa, sino dejando una pequeña porción superior mostrando el mapa.

Lo mismo ocurre con la pantalla donde introducimos los datos de la ruta que queremos hacer. Antes veíamos una caja de color blanco en la parte superior, que iba de un extremo al otro de la pantalla. Ahora esa caja se reduce al mínimo, solo nos muestra el origen y el destino, y está rodeada de mapa con sus esquinas redondeadas, es también algo similar a una tarjeta en lugar de una caja con texto. Este es sin duda el aspecto que más ha cambiado en la aplicación.

Y desde luego se agradece mucho, porque sobre todo en pantallas más pequeñas va a dar una sensación de mayor espacio libre y nos va a seguir permitiendo ver el mapa aunque estemos planeando una ruta. Y es que uno de los mayores problemas de Google Maps tradicionalmente es que ha dado la sensación de que tantos elementos ya no cabían en su pantalla. Sobre todo, si vas acumulando distintas opciones a la vez, termina por desaparecer el mapa y se convierte todo en un menú.

Desde luego estos cambios le sientan muy bien a la app, y los vamos a disfrutar en todo tipo de pantallas, eso sí, dejemos de lado las plegables, donde estos problemas no son tan importantes. En cualquier caso, estas novedades están llegando a la versión 11.113.X de Google Maps, y no hay que descartar que se trate de cambios en el lado del servidor. Nosotros tenemos una versión incluso más actual y no hemos visto rastro alguno de estas novedades, por lo que parece que no está llegando a todos los usuarios.