Google Maps estrena novedades en iOS, modo oscuro y compatible con iMessage

La aplicación de mapas y direcciones más popular del mercado ha lanzado ahora numerosas novedades para su versión en iOS. Y es que como sabéis en este Google es bastante neutra, y no suele favorecer especialmente a sus versiones en Android a la hora de regarlas de nuevas características. En esta ocasión los de Mountain View han anunciado tres nuevas características que llegan a la aplicación para los iPhone. Algunas que desde luego van a utilizar mucho los usuarios de estos teléfonos, ya que están personalizadas en algunas de las apps más importantes de los de Cupertino en sus dispositivos.

Novedades de Google Maps en iOS

La principal novedad que conocemos ahora tiene que ver con iMessage, la app de mensajería de Apple que utilizan masivam a través de iMessage y utilizandente los usuarios de los dispositivos de la marca para mantenerse comunicados al instante. En esta ocasión Google Maps brinda la oportunidad de compartir nuestra ubicación con otras personas o Google Maps. De tal manera que desde la propia app de mapas podremos enviar nuestra ubicación en tiempo real a otra persona a través de uno de sus chats. Algo como lo que se puede hacer habitualmente con WhatsApp, pero desde la propia app de mapas en la de mensajería de Apple.

Y ello es posible gracias a un nuevo botón dentro de iMessage con el icono de Google Maps que nos permite compartir nuestra ubicación al instante. Otra de las novedades ya os la contamos hace unos días, aunque ahora la anuncia Google de manera oficial. Se trata del nuevo widget de la app dentro de iOS. Este nos permite acceder a diferente información al instante desde el propio escritorio del iPhone. En ella podemos acceder a indicaciones para ir a casa, al trabajo, encontrar restaurantes o gasolineras. Además hay un mapa en miniatura con nuestra ubicación que podemos añadir al escritorio del teléfono fácilmente.

Algunas de las novedades | Google

La última de las novedades que ha presentado ahora Google tiene que ver con la visualización de la app cuando la usamos. Y es que ahora esta contará con un nuevo modo oscuro. Y no hablamos del modo noche que ha estado presente en los mapas de la app desde hace años, sino que también se oscurece por completo la interfaz de uso de la aplicación. De tal manera que ya no veremos blanco al utilizarlo, y por supuesto se emitirá menos luz por parte dela pantalla del iPhone, al no tener que encender tantos píxeles.

Un modo oscuro que llegará en las próximas semanas a todos los usuarios de Google Maps en iOS, que por cierto, no son pocos. Y es que muchos utilizan la app de Google en lugar de los mapas de Apple, que aunque son los que llegan de fábrica todavía tienen bastantes déficit de características comparado con la versión de Android. En cualquier caso son muy buenas noticias para los usuarios de iOS, que ahora ven cómo su app de Google va a ser aún mejor y va a ofrecer funciones más útiles todavía.