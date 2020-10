Google Maps estrena una función clave para evitar lugares con aforo elevado

Es la premisa que hemos aprendido desde hace meses, la necesidad de mantener la distancia social y evitar los lugares masificados para no contagiarnos de COVID-19 o no contagiárselo a los demás. Más ahora que entramos en los meses fríos del año, donde sí o sí tenemos que optar por ir a lugares cerrados. Lógicamente en ellos se multiplica el riesgo de contagio, por lo que lo ideal sería saber siempre si va a haber o no mucha gente en esos lugares. Esto es algo que ya podíamos sacer en Google Maps, pero que ahora va a contar con un método más preciso para que sepamos si es buena idea o no acercarse a un determinado lugar.

Novedades de Google Maps, mejoras para saber los aforos

Desde hace años podemos pulsar sobre cualquier negocio en Google Maps y en la mayoría de ocasiones acceder a un gráfico en el que se muestra el aforo que suele haber en ese lugar a determinadas horas del día, por el histórico de visitas y los reportes de los usuarios. Ahora Google ha anunciado varias novedades para Google Maps, de entre las que destacan sobre todo los nuevos avisos en tiempo real sobre el aforo y la afluencia en calles en distintas ciudades. De esta forma podremos contar con información adicional que nos permita decidir si acceder o no a esos lugares en base al aforo en ese momento.

Google Maps | Google

De esta manera sabremos de antemano si el lugar al que queremos ir permite mantener la distancia social correctamente y así mantenernos lejos de los virus. De hecho ahora cuando estemos explorando el mapa veremos junto a cada comercio un indicador de si el lugar está o no demasiado lleno. De esta manera ya desde el propio mapa podremos conocer esta información, sin tener que ir a buscarla de manera concreta dentro de la ficha del negocio. También, cuando introduzcamos un destino tras pulsar “cómo llegar” veremos en la previsualización de la ruta un icono de información en directo sobre cómo de lleno está el lugar que vamos a visitar.

Google también ha anunciado que va a ofrecer información más detallada de los negocios sobre las medidas que han tomado para evitar los contagios, que son al fin y al cabo las que tendremos que seguir para cumplir con las normas.

También en Street View y Live View

Los métodos de exploración de realidad aumentada de Google, tanto el de Live View como el de Street View, ahora ofrece también información acerca del nivel de afluencia de un determinado establecimiento. Con mirar hacia el local desde la vista de calle, podemos ver el icono de este sitio, y justo debajo muestra información sobre su horario, si pulsamos sobre el nombre del establecimiento es cuando podemos ver la información relativa a la afluencia a este. Por tanto estas novedades de Google Maps, que llegarán en los próximos días y semanas, se unen a las que han llegado recientemente relacionadas con el COVID-19, como la capa específica del virus, que permite saber la incidencia de este en diferentes regiones.