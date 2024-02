Google Maps: esto es lo que va a quedar del modo conducción a partir del 7 de febrero

Desde hace unos meses sabemos que van a llegar cambios importantes a Google Maps, concretamente a su modo de conducción. Todos habíamos asumido desde hace tiempo que este iba a desaparecer por completo, y ahora Google se ha manifestado para anunciar qué es lo que realmente va a desaparecer a partir del 7 de febrero, que es la fecha elegida por los de Mountain View para meter la tijera a su app de mapas e indicaciones.

¿Adiós al modo conducción?

Pues técnicamente va a seguir existiendo, eso es al menos lo que ha asegurado Google al medio 9to5Google, al que ha desvelado que desde el 7 de febrero todavía quedará una función de este modo, pero que el resto desaparecerán. Y básicamente estamos hablando de la barra de navegación inferior. Este será el único elemento de este modo que seguirá estando disponible para los usuarios de la aplicación de Google.

De esta manera todos los accesos directos a apps que aparecían hasta ahora, que tenían un tamaño bastante considerable para ser manipulados mientras conducimos, desaparecerán. En cambio la barra inferior de color negro, seguirá estando presente, y de hecho es lo único que quedará en este caso del modo de conducción de Google Maps. Recordemos que esta barra inferior cuenta con tres iconos.

Al menos se conservarán dos, el del micrófono, que básicamente sirve para poder enviar comandos de voz al asistente de Google, y el icono de Google Maps, que nos da paso directamente a la aplicación de mapas. Así que este modo de conducción se va a ver reducido de forma dramática y hasta su mínima expresión. Un cambio que desde luego muy pocos usuarios de la aplicación en el coche entienden.

Pero no hay vuelta atrás, y la próxima semana todos esos iconos que te has acostumbrado a utilizar con Google Maps cuando conduces ya no los podrás usar. No entendemos muy bien el por qué de este cambio, salvo que por cuestiones de seguridad se considere que es más apropiado hablar con el asistente que andar pulsando iconos en la pantalla del teléfono. Y eso es algo en lo que desde luego podríamos estar de acuerdo, no obstante, nadie sabe si es esa realmente la razón.

Eso sí, al menos los controles multimedia de los contenidos que estemos reproduciendo no van a desaparecer de este modo conducción de Google Maps, y se seguirán mostrando como siempre. Por tanto, esto no supone la desaparición del modo de conducción de Google Maps, pero desde luego sí que parece que va a ser un modo mucho más pequeño de lo que lo había sido hasta ahora, y por tanto mucho más limitado también.

De todas formas, es de esperar que, con la llegada del nuevo asistente de voz, basado en Bard o Gemini, cambien mucho las cosas, y a lo mejor asistamos también a una nueva forma de interactuar con Google Maps, mucho más rica y completa que ahora. Ahí si tendrían aún más sentido estos cambios.