Google Maps está moviendo la información del tiempo a un lugar más discreto

La información del tiempo es básica cuando viajamos, o cuando estamos planeando hacerlo. En base a ella podríamos alterar nuestros planes, y por eso siempre es recomendable tenerla a mano cuando estamos inmersos en un viaje. Esto nos lo ha facilitado Google Maps en los últimos meses gracias una nueva tarjeta, de pequeño tamaño, que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, sobre el propio mapa. Un lugar que Google ahora ha debido pensar que no es el mejor, ya que está comenzando a moverlo en las versiones más modernas y avanzadas de la aplicación.

¿A dónde se va El Tiempo?

Pues bien, Google le ha dado una vuelta a esta información, y ha cambiado su ubicación por otra menos prominente. Concretamente, ahora la podemos ver en una de esas tarjetas que aparecen para en la parte inferior de la aplicación para decirnos cuáles son las novedades en nuestra zona. En esa tarjeta, ahora se puede ver en su esquina derecha exactamente la misma información que existía previamente en la parte superior izquierda de la pantalla.

Se mantiene en el lugar si desplegamos la tarjeta de las últimas novedades en nuestra zona, y por tanto parece que su nuevo lugar es este dentro de la aplicación. De esta forma parece que Google evita que la información del tiempo pueda restar espacio al propio mapa, ya que hasta ahora esta se mostraba sobre el mapa, y por tanto esa pequeña porción ahora se recupera de nuevo para él. Aunque es un cambio bastante sutil, sí que puede desorientar a quienes ya estuvieran acostumbrados a consultar la información del tiempo en esta ubicación original.

De momento es algo que se está dejando ver solo en la variante beta de la aplicación, concretamente en la versión 11.151.x de la app, por lo que de momento son solo algunos afortunados quienes pueden ver la información del tiempo en su nueva ubicación dentro de la aplicación. Una información de El Tiempo que llegaba a la app el pasado mes de enero, por lo que no ha estado realmente demasiado tiempo en la versión de Android. Curiosamente llevaba disponible varios años en iOS, y precisamente en el sistema de Google estaba completamente perdida.

Como decimos, parece que todo obedece a una limpieza del mapa de Google Maps, que es verdad que entre las tarjetas que ya de por si pueblan la parte superior de la pantalla, y estos widgets como el de El Tiempo, restan espacio al mapa. Y más si tenemos en cuenta que muchos móviles no cuentan con grandes pantallas, como por ejemplo las plegables, razón por la que tiene bastante sentido optar por reubicar esta información a un lugar menos prominente.

Nosotros hemos actualizado la aplicación, siendo beta tester, y de momento no hemos podido acceder a esta nueva ubicación de El Tiempo, entendemos que será cuestión de tiempo que aparezca en este nuevo lugar. No es que sea algo trascendente, pero no está de más, como han hecho en 9to5Google, estar encima de detalles como estos.