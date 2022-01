Google Maps está facilitando el uso de códigos plus para compartir la dirección de tu casa

La app de mapas de Google se ha convertido en un compendio de funciones que no solo sirve para ubicarnos en el mapa y recibir indicaciones de navegación. Sino que también se ha caracterizado por contar con algunas funciones únicas, que no podemos encontrar en las plataformas de la competencia. Una de esas funciones son los “códigos plus” conocidos originalmente como Plus Codes, que vienen a ser un código postal creado por Google para identificar con precisión cualquier lugar en el mapa. Pues bien, hay novedades sobre estos códigos, y es que los de Mountain View está trabajando para fomentar su uso entre los usuarios, algo que lógicamente podría ser mayor.

Comparte el código con la dirección de tu casa

Esta es una novedad que está llegando de momento a los usuarios de la aplicación en India. Un país que suele ser agraciado antes que nadie con las novedades de muchas apps y plataformas importantes. En este caso se trata de Google Maps y estos códigos plus, que ahora están siendo incentivados de nuevo, para que los usuarios hagan un mayor uso de estos. Básicamente esta novedad ofrece a los usuarios la posibilidad de generar uno de estos códigos basados en la ubicación de su casa. De tal forma que sea sencilla de compartir con otras personas o empresas que deben hacer entregas en esta dirección concreta.

Básicamente esta funcionalidad facilita la tarea de copiar y compartir el código Plus de nuestra casa, facilitando así el acceso a ella por parte de terceros. Lo bueno de esto es que, al compartir la dirección mediante este método, no estamos desvelando la dirección en el texto que compartimos, ni tampoco ningún dato adicional, siendo más discreto. Sino que simplemente se comprime toda la información dentro de este código. No estamos seguros de la apariencia de esta novedad en la versión india, pero la realidad es que, a día de hoy, cuando pulsamos el punto azul en el mapa, que designa nuestra posición en este, podemos ver jnto a la dirección de nuestra casa el código plus asociado a ella.

Aunque hay que decir que es un método novedoso, y que divide el planeta en millones de cuadrículas, no es del todo preciso en algunos aspectos. Sobre todo, a la hora de completar estos códigos con el nombre de la localidad donde se encuentra. En nuestro caso este código plus muestra el nombre del pueblo contiguo, que se encuentra muy cerca físicamente, pero no al que legalmente pertenece nuestra dirección. Algo que puede inducir a error cuando recibimos el código plus. Sea como fuere, es una forma perfecta para encontrar direcciones de terceros en el mapa, y para llegar de forma segura al destino detrás de cada uno de estos códigos. Una función que entendemos potencia el uso de estos códigos plus, que para la mayoría de los usuarios son unos desconocidos a día de hoy. Veremos si estas novedades llegan pronto a casa, pero ya sabéis, con tocar el punto azul en el mapa, y deslizando la pantalla hacia arriba, tendrás la posibilidad de acceder al “Plus Code” de tu casa.