Google Maps ha eliminado una de sus mejores funciones, ¿sabes cuál?

La aplicación de mapas de Google es la mejor que hay en el mercado, de eso no hay duda alguna, aunque hay que decir que ahora lo es un poco menos, por algo que no sabemos si es una decisión consciente de Google o ha sido un simple accidente que ha dado esto como resultado. Estamos hablando de la funcionalidad de compartir ubicación en la app de mapas, que sin duda es una de las más utilizadas, pero que si antes era buena, ahora podemos decir que está incompleta, algo que no han comprendido lógicamente los usuarios de la app de mapas e indicaciones.

Ahora no puedes compartir tu ubicación en WhatsApp y otras apps

Sin duda es una de las mejores funciones de Google Maps, la de poder compartir la actual ubicación en la que nos encontramos. Estamos hablando de esa funcionalidad que aparece cuando pulsamos sobre el punto de color azul que representa nuestra ubicación actual en el mapa. Cuando lo hacemos normalmente se ha abierto un menú para poder compartir nuestra ubicación con otras personas. Tanto es así que podemos elegir entre varias apps instaladas en nuestro móvil para hacerlo. Ya sabéis que normalmente se elige WhatsApp, pero también es popular hacerlo en Gmail o apps de popularidad similar.

Compartir ubicación Google Maps | Photo by Mika Baumeister on Unsplash

El problema es que como hemos conocido en los foros de Google, por alguna razón esas opciones han desaparecido, y solo quedan ahora tres modos para poder compartir la ubicación desde Google Maps. Una es la de hacerlo a través de conectividad Bluetooth, otra es con dispositivos cercanos gracias a “Nearby Share” y la otra es copiar en el portapapeles la URL de la ubicación para poder pegarla en otras apps. Pero lo que no encontramos ahora y que antes estaba presente, es el acceso directo al resto de apps donde se podía enviar hasta ahora la ubicación, como por ejemplo WhatsApp.

De manera incomprensible Google ha acabado con esta práctica funcionalidad. Y no se sabe muy bien por qué, si ha sido intencionado o de lo contrario ha sido un fallo de la app que ha borrado estas funciones. También se achaca a otro posible problema, que sería ajeno en parte a Google Maps. Y sería la actualización a Android 11. Los primeros usuarios que han estado disfrutando de la nueva versión de Android han sido los que mayoritariamente han sufrido este problema con el menú para compartir la ubicación.

Así que cabe la posibilidad de que sea algo aparejado a Android 11, aunque seguimos ignorando si de forma premeditada o si por el contrario se ha debido a que se ha “roto” directamente esta función con la nueva versión del sistema. Queremos pensar que se trate de un error de la nueva versión de Google Maps en Android 11, porque de lo contrario no tendría sentido alguno, salvo por estrategias empresariales que no alcanzamos a entender. Aunque apps como WhatsApp ya cuentan con funciones para compartir la ubicación, es evidente que la de Google Maps es más completa. Aun así se podría seguir compartiendo en la app de mensajería y otras nuestra ubicación, copiando y pegando del portapapeles del móvil.