Google Maps ha eliminado una capa de su app por innecesaria, ¿sabes cuál?

Las capas siempre han sido uno de los aspectos más interesantes de Google Maps, y una de las facetas con mayor margen de crecimiento. Además, Google ha demostrado estos años que puede adaptarse a las circunstancias y lanzar diferentes variantes para dar soporte a situaciones puntuales. Es algo que ocurrió con la pandemia, y lo decimos en pasado, porque ahora hemos podido comprobar, y vosotros podéis hacerlo también, que la capa del COVID-19 de Google Maps se ha marchado para siempre. Si entramos en las capas disponibles dentro de la aplicación ya no nos topamos con ella.

Adiós a la pandemia

Nosotros no seremos los que aseguremos que la pandemia ha terminado y que el riesgo de contagiarse y sus consecuencias ya no está ahí. Pero es evidente que los estragos del virus se han reducido al mínimo y se ha comenzado a mezclar con otros más tradicionales como el de la gripe. Esto lógicamente ha llevado a muchos de nosotros a no preocuparse tanto por las cifras que deja el virus en el día a día. Y esto lógicamente ha llevado a Google a prescindir de una capa que por otro lado hay que mantener actualizada a diario, aunque los datos se recogían de diferentes organismos oficiales.

Sin la capa de COVID | Tecnoxplora

Y es que hace más de dos años que la capa se estrenó en la app de mapas de Google, allá por el mes de septiembre de 2020, en lo peor de la pandemia, cuando todavía la presión asistencial en el sistema sanitario estaba bastante desbordada. Y cuando todavía teníamos los confinamientos por comunidades autónomas, con una restricción de movilidad como nunca habíamos vivido antes de la pandemia. Y es que los datos de COVID están en mínimos desde el último pico que vivimos el pasado invierno. De hecho, las estadísticas ya no reportan nuevos casos de COVID, no sabemos si porque efectivamente no existen, o por los trucos con la estadística que hacen las autoridades sanitarias.

Pero lo que es evidente es que el interés en el COVID-19 se ha reducido al mínimo, lo que nos lleva a entender perfectamente la decisión de Google de prescindir de esta capa. Así podrán volcar sus recursos en otras más necesarias, como las que hemos visto este verano más activas de lo que nos hubiera gustado, con los incendios forestales a la cabeza. Actualmente Google Maps cuenta con 10 capas, si incluimos las de satélite, mapa o relieve. El resto son las de transporte público, estado del tráfico, bicicleta, 3D, Street View, Incendios forestales y de calidad del aire.

Por tanto, es un nuevo síntoma de que la pandemia ya está remitiendo y tocando fondo en cuanto a incidencia. Eso sí, no debemos confiarnos y seguir manteniendo en la medida de lo posible todo lo que ya sabemos que puede evitarnos el contagio, porque nunca se sabe como puede afrontar nuestro cuerpo su batalla contra el COVID, por mucho que ahora ya parezca un enemigo completamente derrotado, nunca hay que fiarse lo más mínimo.

