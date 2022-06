Google Maps: cómo ver en los mapas el nuevo "cochecito" de Street View

En los próximos días se cumplirán 15 años del lanzamiento de Google Maps y por ese motivo los de la Gran G están de celebración. Han querido celebrarlos con todos los usuarios añadiendo un nuevo vehículo que podemos usar para ver nuestra ubicación en el mapa.

Usa el coche de Street View en Google Maps

Si has hecho uso en los últimos días del servicio de GPS de Google Maps, te has encontrado con la sorpresa podemos usar el coche de Street View como indicador de nuestra posición en el mapa. No es el único automóvil que puedes usar en este cometido. Pero a partir de ahora podemos usar este con un motivo especial, celebrar el aniversario de la app de mapas de Google. Al abrir Google Maps, aparece una ventana emergente de la cual nos invitan a usar este simpático vehículo durante la navegación en el mapa. Pulsando sobre el botón si, convertiremos el habitual puntero de situación de Google Maps, en este pequeño coche equipado con la cámara que usan para tomar las diferentes instantáneas instalado en el techo. Hay que recordar que Street View se basa a groso modo en la combinación de millones de capturas e imágenes circulares con las que se crean un mapa virtual con la imagen real del lugar en el que nos encontramos virtualmente.

Cambia la fecha por el coche de Google | TecnoXplora

Cambiar el icono de la navegación es algo que desde hace tiempo se podía hacer. Tocando sobre el icono de navegación desplegamos las opciones disponibles que hasta ahora se trataba de un turismo de color rojo, un todoterreno amarillo o una pick Up verde. A los que se ahora se une el coche de Google. No sabemos la intención de sus desarrolladores si este ha venido para quedarse, pero por el momento este está llegando poco a poco a todos los usuarios. Una forma de los más original de celebrar y compartir los 15 años que han transcurrido desde el lanzamiento de la aplicación.

Si has activado el uso de este icono o cualquiera de los anteriores, puedes cambiarlo del mismo modo, pulsando sobre el icono de este y seleccionando el que queremos usar en cada momento. Es cierto que tanto este coche como los anteriores ocupan un mayor espacio tapando parte del mapa, pero del mismo modo es mucho más fácil ver dónde nos encontramos con una simple mirada a la pantalla. Pero no es la única acción que Google ha lanzada en este aniversario, desde hace pocos días incluían una nueva función en la que podíamos viajar en el tiempo con Google Street View. Desde la app, tenemos acceso a una línea de tiempo con varias instantáneas, en la que podemos comprobar a través de estas el paso del tiempo, y como se ha transformado un determinado entorno.

Dos nuevas funciones que unen a las ya existentes para obtener una mejor experiencia en el uso de sus aplicaciones. Además, una muestra más de la integración que están sufriendo las aplicaciones de Google. En esta ocasión se trata del uso de Street View dentro de Google Maps, con lo que podemos transitar las calles de una ciudad en 2D sin necesidad de abandonar el mapa.