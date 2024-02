Google Maps: así de sencillo es compartir tu ubicación

A través de nuestros dispositivos móviles podemos conocer donde se encuentran no sólo nuestros propios dispositivos. También podemos saber el lugar en el que se encuentran familiares o amigos. Por lo que, si deseas compartir tu ubicación para que alguien lo haga contigo, así puedes conseguirlo.

Comparte tu ubicación en Google Maps

Son muchos los motivos por lo que podemos necesitar saber dónde se encuentran nuestros familiares y amigos, ya sea por un desplazamiento o cuando están de viaje. Sobre todo, cuando se trata de personas mayores con problemas de orientación o en las salidas de los más pequeños de la casa. Para esto Google tiene la solución y nos brinda una app a través de a cuál podemos llegar a cabo esta tarea. Dentro de las opciones de Google Maps encontramos esta opción de la cual podemos hacer uso de ella por un tiempo definido o hasta que decidamos desactivarlo.

Compartiendo ubicación con Google Maps | TecnoXplora

Aunque la principal función de Google más la localización de personas y dispositivos, ya que su principal finalidad es la de GPS y guiarnos a cualquier lugar. Aprovecha todos sus recursos para situarlos en cualquier lugar del mapa. Compartir nuestra ubicación en tiempo real a través de la aplicación es muy sencillo y bastará con seguir estos sencillos pasos:

Abre la app y accede a través de tu foto de perfil o la inicial de nuestro nombre, este está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Esto hace que se abra una nueva ventana emergente en la que debemos seleccionar la opción "compartir ubicación"

El siguiente paso es especificar la duración durante la cual la compartiremos con ellos usuarios.

Aquí tenemos la posibilidad de elegir entre varios minutos o varias horas, además de la que permite hacerlo de forma indefinida hasta que lo desactivemos. Por lo que se mantendrá de forma permanente.

A continuación, debemos buscar el perfil de la persona o personas las cuales tengan acceso a nuestra ubicación, de manera que sabrán donde nos encontramos en cada momento.

A la hora de compartirlo podemos hacerlo desde diferentes aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Esto permite que estemos localizados en tiempo real. Si no hemos establecido un tiempo estimado, debemos recordar desactivar esta opción si ya no queremos seguir compartiendo donde nos encontramos. También podemos hacerlo compartiéndola con otros usuarios que previamente nos hayan enviado su ubicación, de manera que ambos estaremos conectados. Ya que podemos compartir o no la ubicación con alguien que haya hecho previamente.

Con la localización activada la persona con la que hemos compartido podrá ver siempre en el mapa cuál es nuestra situación sin necesidad de hacer nada más simplemente aparecemos en su pantalla. De manera que si nos encontramos cerca de su ubicación lo sabrá con un simple vistazo, incluso cuando inicie una navegación. En la cual si nosotros también estamos en movimiento podrá seguir cuál es nuestro recorrido.