Google Maps: ahora es más sencillo ver los mapas a pantalla completa

La app de Google es una de las más populares de los de Mountain View, y la usamos casi a diario en muchas ocasiones para llegar a nuestro destino. Y también para echar un vistazo a esos destinos, todo lo que nos podemos encontrar en su alrededor y así poder planificar mejor nuestros viajes. Y para ello lo mejor es ver el mapa a pantalla completa. Esto siempre ha sido algo complicado, porque son tantos los elementos que existen en estos mapas que a veces da la sensación de que es imposible moverse por el mapa sin pulsar uno de estos. Ahora Google se ha preocupado de que sea más sencillo moverse por los mapas.

Un interesante modo de acceder a la pantalla completa

Desde 9to5Google han podido comprobar cómo los primeros usuarios de Android e iOS ya están recibiendo esta nueva manera de dejar el mapa a pantalla completa, sin ningún tipo de elemento de la interfaz de la aplicación. Pues bien, se consigue mediante un gesto que nos permitirá ocultar toda esa interfaz. Este nos lo recuerda Google cuando la aplicación se actualiza. Y nos dice simplemente que para ver el mapa completo, solo tenemos que deslizar hacia arriba la barra de búsqueda.

Por tanto a partir de ahora será posible limpiar por completo el mapa deslizando esta barra de manera sencilla. Así, cuando se produzca este movimiento, vamos a poder movernos por el mapa libremente sin tener que buscar zonas de este donde no haya elementos para poder movernos de manera rápida por el mapa, y por supuesto, ganando esa porción de la pantalla que normalmente se vería ocultada por la barra de búsqueda y por las tarjetas de los diferentes lugares a nuestro alrededor.

Así que sin duda es un avance importante que nos permite disfrutar de la pantalla de nuestro móvil hasta los extremos, sin bordes ni elementos que reduzcan el área de visualización, que muchas veces son molestos si además la pantalla del teléfono no es tan grande. El cambio está llegando tanto a Android como a los iPhone, y de momento algunos usuarios ya han podido dar con el al actualizar la aplicación.

Pero hay otros usuarios, como nosotros, que incluso formando parte de la beta y teniendo instalada la última versión de esta aplicación, no podemos acceder a ella. Por lo que nos da la sensación que o bien sigue siendo una prueba limitada, o simplemente se trata de un cambio que se da en el lado del servidor, y por tanto hasta que este no se produzca no podremos disfrutar de él por mucho que tengamos actualizada la aplicación.

Es un cambio sutil, pero que puede mejorar mucho la experiencia de uso de Google Maps, sobre todo a la hora de moverse libremente por el mapa. Y es que cuando estamos moviéndonos por una ciudad de gran tamaño, es prácticamente imposible hacerlo sin tocar algún establecimiento o lugar de interés. Una interesante función con la que sin duda vamos a poder disfrutar de un Google Maps mejor que nunca.