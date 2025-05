Google Keep estrena importantes novedades para editar textos en su versión web

Keep es una de las apps más populares de Google en nuestros móviles, y por qué no decirlo, también en nuestros ordenadores. Y ahora la aplicación se está actualizando en su versión web con unas características que van a hacer mucho más ricas las notas en cuanto a calidad del formato de texto. Estas herramientas llevaban ya mucho tiempo disponibles en nuestros móviles, pero no así en la versión web de esta app, y ahora por fin dan el salto que muchos estaban esperando.

Nuevas herramientas de edición en Google Keep

Cuando escribimos notas en Keep, al menos en los teléfonos móviles, podemos dotar a los textos de bastantes detalles estilísticos y de formato de texto. Esto era imposible hasta ahora en la versión web de esta aplicación, y ahora comprobamos que por fin están haciendo aparición en esa versión de escritorio. Concretamente, son varias las funciones que han llegado a la web app para dotarnos de más herramientas de edición.

Específicamente, cuando escribamos textos en la web de Keep, a la hora de añadir una nueva nota, vamos a poder editar el tamaño del texto, con los formatos H1, H2 y con texto normal con el ajuste Aa. Además de poder editar el tamaño del texto, podemos darle formato como negrita, cursiva o subrayar. También podremos eliminar todos estos formatos aplicados, con solo pulsar el último botón de todas estas nuevas funciones.

Todos estos nuevos ajustes de formato aparecen ahora en la barra inferior que aparece cuando seleccionamos texto dentro de la aplicación. Google ha desvelado que esta función está llegando ya a todos los usuarios de la aplicación, tanto los de Workspace como los individuales. Aunque se trata de una actualización del lado del servidor que irá llegando poco a poco a todos. Al menos en nuestro caso aún no aparece nada de esto al editar texto, por lo que es de esperar que tarde todavía unas horas o días.

En las últimas semanas, han llegado muchas novedades a Google Keep, como su nuevo widget, que ahora nos permite hacer muchas más cosas desde la pantalla de inicio sin tener que abrir antes la aplicación. O las notas de texto predeterminadas, así como las nuevas notas de audio, que también se pueden tomar en la versión móvil.

Cambios que de momento no podemos ver en la versión de escritorio, que como es habitual las añade bastante más tarde que la móvil, que al fin y al cabo es la que utilizan la mayoría de usuarios, ya que obviamente es algo más rápido y práctico. Una aplicación de Google que veremos si introduce más novedades relacionadas con la IA de Gemini durante este mes, porque recordemos que se celebra el Google I/O la próxima semana en Mountain View.