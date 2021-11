Google Home estrena un mando a distancia para tu televisor, ¿cómo funciona?

Los televisores inteligentes se han convertido en algo habitual en nuestros hogares. Su coste cada vez es más asequible, y prácticamente la mayoría de los que llegan al mercado son “Smart” De ellos los que cuentan con Google TV son todavía pocos, ya que como sabéis es el sistema operativo heredero de Android TV, que sí que es uno de los sistemas más extendidos en todo el mercado. Ahora hemos conocido que va a ser más sencillo que nunca controlarlos, gracias a una nueva funcionalidad que se integra en el asistente de Google, y que nos va a hacer la vida mucho más sencilla.

El nuevo mando se integra en Google Home

Google ahora cuenta con dos sistemas operativos para televisores en el mercado, uno es Android TV, el más veterano, y el otro Google TV, que es por ejemplo el que integra el nuevo Chromecast. Ahora ambas versiones reciben una interesante mejora a través de la última actualización de Google Home. Esta ahora se ha actualizado a la versión 2.46, que incluye ahora un importante nuevo icono, que nos va a permitir controlar el televisor a distancia, aunque no tengamos el mando original localizado. Esta app que se integra en el asistente es bastante parecida a la del control remoto de Android TV que lleva disponible ya varios años.

Básicamente cuando recibamos esta última versión, lo que vamos a poder ver dentro de la pantalla o menú del televisor en Google Home, es un acceso directo, en la parte inferior, y dentro de una pastilla blanca de borde azul. En este botón podremos leer el texto de “Abrir mando” que al pulsarlo ejecuta directamente la app de mando a distancia, con un diseño más renovado con Material You, el nuevo lenguaje visual de Google. Una vez que pulsemos ese botón, se abrirá la app de mando a distancia para los teléfonos Android. Estos permiten controlar el televisor, aunque no tengamos su mando a distancia cerca. Una app que parece funcionará a modo de Touchpad, con un control deslizante, sencillo de utilizar por todos. Podremos subir y bajar el volumen con ella, así como invocar de nuevo al asistente de Google.

Por tanto, se trata más bien de un acceso directo a una funcionalidad que sin duda a veces se hace imprescindible, cuando el mando se queda sin pilas, y no hay manera de interactuar con el televisor porque se ha quedado completamente bloqueado, algo habitual cuando hay muchas apps o procesos abiertos en nuestro televisor. Así que no tendrás que estar con apps de terceros, sino que todo lo podrás resolver directamente desde la página del televisor dentro del asistente. Eso sí, de momento espera a la versión 2.46, porque de contar con alguna anterior no podrás ver este nuevo botón en el asistente y por tanto no podrás utilizarlo. Estaremos atentos en los próximos días de cara a mostraros cómo se muestra este mando una vez que se actualice la aplicación.