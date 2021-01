Google Fotos recibe muchas novedades en su versión para tabletas

Aunque parezca que ya no tienen el tirón de hace unos años, la realidad es que las tabletas siguen estando muy presentes en nuestros hogares. Quizás con unas especificaciones un tanto conservadoras, pero siguen siendo un complemento perfecto a nuestro teléfono, para ver series o contenidos en tamaño grande, y por qué no, ver también nuestra colección de fotos a un tamaño respetable. En esta ocasión nos centramos en Google Fotos y en su versión para tabletas Android. Esta estrena ahora nuevas funcionalidades, y sobre todo se adapta al peculiar diseño de las tabletas, que suele diferir en relación de aspecto de las apps para móviles Android.

¿Qué estrena Google Fotos para tabletas?

Estas nuevas funcionalidades para la versión de tabletas las hemos conocido gracias a 9to5Google, uno de los medios especializados en Android. Si el pasado verano conocimos la que fue la mayor actualización de la historia de la app, con importantes cambios en la interfaz de la versión móvil, en esta ocasión los cambios no son tan acusados, aunque pueden considerarse importantes al ser exclusivos de la versión para tabletas. Esta nueva actualización tiene un objetivo claro, aprovechar mejor el tamaño de la pantalla de una tableta para poder sacarle más partido a la app.

Los cambios son evidentes cuando se trata de repasar nuestro archivo de fotos, ya que ahora se han añadido dos elementos clave. Como son una barra de búsqueda en la parte superior, similar a la que encontramos en la versión web de Google Fotos, y por otro lado tenemos también una nueva barra lateral en la izquierda, donde tenemos acceso directo a diferentes secciones de la aplicación. En esta barra lateral tenemos un acceso a todas las fotos, o la búsqueda de fotos a través de un nuevo botón “Explorar”. También podemos ver un acceso directo a nuestra librería de fotos, así como ver las que tenemos guardadas en la propia tableta.

Por último, podemos acceder a una sección de utilidades, que nos permitirá editar fácilmente las fotos, así como al archivo, donde mandamos esas fotos que ya no queremos en nuestras librerías, o que al menos no estén tan a la vista. Por último, encontramos el icono del cubo de basura, al que podemos llevar las fotos que ya no queremos. Unas novedades para Google Fotos que están llegando a la versión 5.25 para Android. Esta de momento ha llegado solo a algunos usuarios, y no es seguro que no se trate de cambios directamente en el servidor. De momento los usuarios de iOS no cuentan con actualización alguna, por lo que de momento no van a tener estas novedades.

Sin duda una buena noticia que animará a muchos a utilizar la app desde sus tabletas. Algo que normalmente no suele apetecer mucho, ya que la mayoría de las apps lo único que hacen es replicar el diseño de la versión móvil en el tamaño de pantalla de una tableta. Algo que normalmente no suele ser muy productivo, porque se dejan de aprovechar precisamente las principales bondades de la pantalla de una tableta.