Google Fotos permitirá pedirle fotos a tus amigos

La plataforma de fotos de Google no cabe duda de que es la más popular del mercado para almacenar nuestras fotos en la nube, y por esa razón cualquier novedad tiene cierto impacto entre muchos usuarios a nivel mundial. La plataforma poco a poco va añadiendo nuevas funcionalidades que hacen más cómodo el uso de la plataforma. En este caso se ha conocido una nueva funcionalidad que nos va a permitir “aprovecharnos” de nuestros amigos y conocidos para poder contar con más fotos en nuestra galería. Aunque lógicamente es posible que efectivamente este cuente con fotos en las que aparecemos y podrían engrosar nuestra galería en la nube.

Nueva función para preguntar a los amigos

Si, esta función se llama “Ask Friends for photos” o lo que es lo mismo, preguntar a nuestros amigos por fotos, y ha sido descubierta por la programadora Jane Manchun Wong, que acostumbra a bucear entre el código de las aplicaciones, donde a veces se encuentra con interesantes funciones. Y esa función es un tanto ambigua, porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar, aunque el objetivo final parece bastante claro. Y es que seamos capaces de pedirles a nuestros amigos que nos envíen fotos de sus galerías en las que estaríamos interesados. Básicamente Google lo describe como una función para “enviar el link a los familiares o amigos para pedirle fotos que nos hemos perdido”.

Básicamente esta función lo que permite es que la persona que reciba las imágenes acceda a un enlace en el que puede añadir tantas fotos como quiera de su galería en Google Fotos. Esto quiere decir que si entre sus fotos tiene varias en las que aparecemos o podrían ser de nuestro interés, al añadirlas a este enlace aparecerán directamente en nuestra galería, por lo que no tendremos que estar con molestos mensajes en WhatsApp o correos electrónicos para poder acceder a esas imágenes, sino que aparecerán directamente en nuestra galería, de la misma manera que cuando se comparten distintos álbumes las fotos pasan de unas galería a otras de los participantes en ellas.

Esta nueva opción aparecería como un banner en la parte superior de la pantalla, donde al pulsar accederemos a esta función. Una vez que pulsemos sobre ella podremos añadir los amigos a los que queremos pedirles las fotos. De momento como podéis imaginar esta función se encuentra oculta en la aplicación, hasta el punto de que solo se ha podido conocer mediante el análisis del código fuente. Por tanto es de esperar que aún pasen semanas o meses antes de que pueda llegar a los primeros usuarios de la aplicación.

Sin duda parece una buena idea, sobre todo en esas ocasiones donde hemos hecho fotos de un evento o celebración, y al que han accedido otros amigos o familiares, que también han contribuido con sus fotos. Por si se les olvida compartirlas con nosotros, siempre podremos interpelarlos pidiéndoles las fotografías de esta manera tan discreta. Así que dentro de poco si te has quedado con las ganas de pedirles esas fotos a tus amigos, o simplemente te da vergüenza hacerlo, podrás optar por esta interesante función.