Google Fotos actualiza el diseño de su menú para compartir fotos con otros usuarios

La app de fotos de Google sin duda es la más popular del mercado, y gracias a ella disfrutamos de una gran nube a la que se suben todas nuestras fotos con la máxima comodidad. Una app que hace unos meses se transformaba por completo, incluso estrenando un nuevo logotipo, como ha pasado también con Google Maps. Ahora la app estrena nuevas funcionalidades en una de las áreas que más utilizamos, como es la de compartir los contenidos con otras personas a través de las distintas apps disponibles. Unas novedades que van llegando poco a poco a todos los usuarios y que vamos a notar seguro en nuestro día a día.

Así es el nuevo menú para compartir

No, no estamos hablando de un menú de comida rápida para compartir, sino de la interfaz de Google Fotos, que en la zona donde compartimos los contenidos se está simplificando, a la vez que es mucho más completa, por muy contradictorio que pueda parecer. La nueva versión de Google Fotos cuenta ahora con un aspecto más limpio y mejor estructurado. Porque al pulsar sobre esta opción de compartir en una imagen, podemos ver los botones habituales para compartir el contenido, las personas a las que más enviamos estas imágenes y vídeos, así como algunas apps externas donde podríamos hacerlo.

Pero se añade ahora un nuevo botón de “Más” que es el que nos da acceso a todas las apps que tenemos instaladas en nuestro móvil Android. Concretamente se despliega un menú vertical, similar al cajón de aplicaciones, en el que podemos elegir cualquier app donde queramos que se compartan las fotos que hemos elegido. De esta manera tenemos más opciones de compartir los contenidos, y por supuesto un acceso más rápido a todo este contenido. Antes era necesario ir moviéndose horizontalmente por una lista de apps que no siempre estaba completa. Ahora al mostrarse las apps a pantalla completa, encontramos antes la que queremos utilizar para compartir el contenido, y por tanto es necesario menos dinero para poder hacerlo.

Inicialmente se ven cuatro apps, pero deslizando hacia arriba como si se tratara del cajón de aplicaciones aparecen todas. También tenemos otro icono, que es el de crear enlace, directamente en la lista de las acciones más comunes. Este nuevo menú está llegando ya a todos los usuarios de la app, nosotros de hecho ya estamos disfrutando de esta nueva función. Por lo que es de esperar que si actualizáis a la última versión esta app podréis acceder también a ella en vuestro móvil Android. Sin duda una mejora importante para una función que utilizamos mucho en Google Fotos, y que aunque quizás no es la más vistosa de todas, sí que se trata de una función realmente práctica en el día a día. Una app de Google Fotos que en su último rediseño ha introducido mejoras importantes, como la búsqueda a través de un mapa, aunque no ha dejado a todos contenidos, ya que algunos contenidos ahora no son tan accesibles.