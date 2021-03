¿Google Fit está borrando tus registros de pasos y actividad? Ya hay solución

Una de las formas más sencillas de llevar la cuenta de los pasos que llevamos y la actividad física que practicamos al día con un móvil Android es a través de la app de Google Fit. Esta es capaz de hacer seguimiento automático de todos estos datos, y mostrarlos por ejemplo en un widget en la página de inicio sin necesidad de abrir la app. Pero en los últimos días muchos usuarios se han encontrado con un problema generalizado, que borrar todos esos datos, o mejor dicho, los restablecía a cero. Algo que como es lógico no tiene ninguna gracia cuando tenemos muchos datos volcados de nuestra actividad diaria.

Se resuelve el problema con una actualización

Eso es lo que hemos conocido ahora, y parece que Google ha tomado nota y ofrece una solución sencilla a este problema. Y es que han lanzado una nueva versión de la aplicación, que será necesaria instalar para poder resolver estos problemas con el almacenamiento de los datos. Parece ser que este problema tendría que ver con la llegada del horario de verano, algo que como es lógico podría ofrecer más problemas en los próximos días, ya que como sabéis en apenas un par de fines de semana se cambiará a este horario también en nuestra latitud.

Google Fit | Pexels

Así que hay que actualizar Google Fit a la versión 2.52.13 para resolver estos problemas de recopilación de los datos. Y si no los hemos sufrido todavía, lo más sensato será actualizar a la nueva versión para prevenir cualquier problema de este tipo con el cambio de hora al horario de verano. La buena noticia es que parece que los datos no se borran con este problema, sino que simplemente no se muestran correctamente, y aunque puedas ver cómo de repente tus datos desaparecen, no se borrarán.

Así que si te encuentras con este problema, lo normal sería que recuperes todos los datos una vez que se actualice la app, y vuelvan estos a aparecer en el lugar que nunca deberían haber dejado. Así que tanto si has sufrido estos problemas como si no, lo mejor desde luego es actualizar a esta última versión y mientras seguir recopilando información sobre nuestra actividad física de la manera más sencilla, sin tener que estar pendientes de ello. Como ya os hemos contado en otra ocasión, esta app de Google cuenta con algunas características más que interesantes para hacer seguimiento de nuestra actividad.

De hecho en los Google Pixel ya es capaz de medir nuestro ritmo cardiaco, así como el ritmo de la respiración sin necesidad de sensores o dispositivos extra. Todo con utilizar la cámara de fotos del teléfono. Además cuenta con un widget que va mostrando en tiempo real el número de pasos que llevamos andados a lo largo del día. Google Fit es una app que utiliza los puntos cardio para motivarnos a hacer ejercicio todos los días, de tal forma que podamos mantener un estilo de vida saludable.