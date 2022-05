Google TV estrenará una función con la que no necesitarás ya un Chromecast

El Chromecast se ha convertido en los últimos años en uno de los dispositivos más populares de Google, de los más apreciados por los usuarios de la marca. Y es que con él ha sido más fácil que nunca enviar contenidos a un televisor sin necesidad de cables, y con una gran calidad. Ahora eso podría estar cambiando, nos referimos a la necesidad de tener un Chromecast, ya que Google ha anunciado una característica clave para que incluso deje de ser necesario este dispositivo para poder enviar los contenidos de la misma forma. AL menos es lo que podría estrenar Google TV en los próximos meses.

Nueva función para la app de Google TV

Pues bien, lo que ha anunciado Google es que esta app de Google TV será capaz de enviar contenidos de todo tipo a televisores sin necesidad de un Chromecast. Vamos, que podremos enviar un contenido a una Smart TV directamente desde la app y sin esa funcionalidad de Chromecast, incluso si estuviera integrada en el televisor, como sabéis que ocurre en muchos modelos. Por tanto, desde la app de Google TV en un móvil Android será posible hacer el envío de estos contenidos sin más complicaciones.

Chromecast | Google

Los de Mountain View no han desvelado más detalles, por lo que no han revelado la forma exacta en la que el móvil puede enviar estos contenidos sin la necesidad de un Chromecast. Esta funcionalidad, siempre según Google, estará disponible a finales de este mismo año, aunque no hay más detalles sobre esta característica. Enviar contenidos a dispositivos desde Google TV es posible actualmente, mediante los métodos existentes de envío, como es Chromecast, siendo compatible con todos los dispositivos que cuentan con ella.

Chromecast con Google TV | Unplash

Ahora bien, ignoramos cómo se producirá la comunicación entre los dispositivos sin utilizar esta. Es posible que sea un nuevo método para poder enviarlos a Smart TV sin Chromecast integrado, siendo compatible con los modos de comunicación inalámbrica que usen otros fabricantes. La realidad es que poco a poco va perdiendo su sentido el Chromecast tal y como le hemos conocido estos años. Porque cada vez son más los televisores con Chromecast integrado, sobre todo los que cuentan con Android TV como sistema operativo.

Actualmente Google cuenta con dos modelos de Chromecast, el tradicional, que es un mero receptor de contenidos, y el nuevo Chromecast, que precisamente cuenta con Google TV como sistema operativo, y es un dispositivo completamente independiente, que no necesita del envío de contenidos para poder reproducirlos, es más, cuenta con una evolución de Android TV. Unas novedades que se han desvelado en el Google I/O, la conferencia de desarrolladores de los de Mountain View. En ella se ha presentado oficialmente Android 13, así como nuevos productos, por ejemplo, el Pixel 6a, el nuevo teléfono barato de la marca.

También han anticipado el Google Pixel 7 y 7 Pro, así como su primer reloj, el Pixel Watch y una nueva tableta, la Pixel Pad. Todavía pasarán meses hasta que se presenten oficialmente, prácticamente lo harán a la vez que Google TV estrene esta nueva funcionalidad.