Google se deshace de una de sus apps más útiles para los móviles Android

Los de Mountain View ha celebrado recientemente el Google I/O, la cita más importante de la firma con la comunidad de desarrolladores de software para sus plataformas, que es de las más grandes del planeta. Una cita en la que hemos conocido Android 12 y muchas otras novedades relacionadas con este ecosistema de software. Dentro de estas novedades no se conoció nada relativo a algo que muchos usuarios de Android van a notar en sus móviles, que su app de realidad aumentada para medir objetos pasará a mejor vida.

Adiós a Measure, una de las mejores apps de Google

No deja de ser paradójico ver en una misma frase las palabras Adiós y mejores, pero así es, porque Google está deshaciéndose de su app de medición de objetos basada en realidad aumentada. Esta es conocida como “Measures” aunque en Google Play hasta ahora era conocido como “Medición” y lo decimos en pasado porque si buscas la app en la tienda ya no la vas a encontrar. A menos que ya la hubieras descargado en el pasado, e incluso desinstalado, caso en el que sí podrás ver la app dentro de la tienda.

Podemos medir cualquier objeto con realidad aumentada | Google Play

Google ha acabado con el soporte para esta app, que aunque siga funcionando en los móviles donde siga instalada, no volverá a tener actualizaciones y nuevas versiones, sencillamente porque oficialmente deja de existir ahora. Pero siempre hay alternativas a estas situaciones, y una de las más sencillas para recuperar esta app es la de descargarse una copia de ella, guardada en algún repositorio de Android, como el popular APKMirror. Desde ahí podrás seguir descargando la app e instalarla normalmente para utilizarla también como lo habías hecho habitualmente en el pasado.

El problema es que en algún momento esta app dejará de funcionar correctamente, al perder por completo el soporte por parte de Google. Esta app de Google utiliza la realidad aumentada de la compañía, llamada ARCore, para poder medir los objetos que tenemos ante nosotros. Tan solo hay que apuntar a un objeto con la cámara, y pulsar sobre dos o más puntos, para poder ver en tiempo real, y en un espacio virtual, las dimensiones de ese objeto fácilmente. Es verdad que la idea de esta app es muy ingeniosa y original, pero en su contra podríamos decir que el proceso de medición de los objetos no es precisamente el más sencillo.

A pesar de ello es una app que muchos hemos llevado en nuestros móviles para poder hacer mediciones rápidas de algunos objetos con la cámara del terminal. No se saben exactamente cuáles han sido las razones por las que Google ha renunciado a esta app, pero desde luego no parece que sea la intrascendencia o la falta de utilidad o interés para los usuarios. Lo cierto es que no deberíamos descartar que esta app se encarne en otra plataforma de realidad aumentada de Google. Como por ejemplo es Lens, que ha ido incorporando distintas utilidades como la traducción o extracción de texto, no sería descabellado pensar en una integración de la app Measure.