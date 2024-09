Gmail: el truco para copiar rápidamente una dirección de correo electrónico del remitente

A diario enviamos y recibimos multitud de correos electrónicos. En nuestras agendas a menudo encontramos todos los contactos y simplemente empezando a escribir las primeras letras, de forma automática nos muestra toda la información. La cosa cambia cuando necesitamos usar esas cuentas de correos en otras aplicaciones. Una solución es copiarlas. A continuación, te contamos cómo copiar una dirección de correo desde Gmail

Copia las direcciones de correos y compártelas donde quieras.

Dentro de nuestros contactos almacenamos un gran número de información, números de teléfono, direcciones y direcciones de correo. De manera que, añadiendo el nombre del contacto en el destinatario de un correo, automáticamente se enviará a su dirección, aunque en un principio, no esté presente. Pero a menudo necesitamos enviar esta dirección a terceros y, a priori, no están visibles, por lo que puede plantearnos un problema. Aunque en realidad no lo es, ya que Gmail nos da la posibilidad de copiar la dirección de correo de un contacto, aunque no esté visible.

Copiando direcciones de correo electrónico | TecnoXplora

Para hacerlo podemos usar este sencillo truco que consiste en, desde un correo electrónico, en que aparezca el contacto del cual queremos copiar la dirección, mantenemos el ratón sobre el nombre de la persona y esperamos unos segundos a que parezca una ventana emergente.

En esta tarjeta, aparecerá toda la información relativa al contacto que tengamos, incluida la dirección de correo.

No hace falta seleccionarla para copiarla, bastará con volver a situar el ratón sobre la previsualización de la cuenta de correo.

Tras unos segundos aparecerá el botón “copiar”

Pulsando sobre la dirección de correo que hemos copiado se enviará al portapapeles.

Y solo tenemos que ejecutar los comandos de pagar o entrar en el portapapeles para pegarla bien a otro correo o aplicación desde la cual lo compartiremos con otros usuarios.

Este atajo para copiar la dirección web, lo ejecutamos desde la versión web de la app, en el navegador.

Para acceder al portapapeles en Windows es tan sencillo como pulsar la combinación de teclas “Windows + V” al mismo tiempo.

Desde aquí accederemos al contenido que hayamos copiado recientemente, en orden cronológico por lo que sí lo último que has copiado ha sido la dirección de correo, la encontrarás en primer lugar.

Obtendremos la misma información, repitiendo el proceso sobre cualquier contacto de cualquier email, esté o no entre nuestro contacto ya sea como remitente o en copia. Podemos obtener la dirección de correo, incluso desde la bandeja de entrada colocando el ratón sobre el remitente, sin incluso abrir ni leer el correo.

Con esto no es necesario que el remitente se encuentre entre nuestros contactos ni incluso abrir el correo, para saber quién es el remitente y poder copiar la dirección de correo. Por lo que no solo nos facilita la tarea, sino que podemos identificar la cuenta de correo desde la que ha sido enviada. Algo muy importante para identificar los correos de spam y las amenazas de seguridad que nos llegan a través de este método.