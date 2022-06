Gmail: ahora puedes encontrar más rápido un correo con los nuevos filtros

La aplicación de correo electrónico más popular del planeta es la de Google, no solo porque hay miles de millones de cuentas que usan Gmail para poder funcionar correctamente, sino porque también hay que reconocer que es un servicio que funciona muy bien y además es normalmente gratuito, aunque sabemos que no hay nada gratis en esta vida. En esta ocasión hemos conocido una interesante novedad, que nos permitirá encontrar correos electrónicos dentro de la aplicación de forma mucho más rápida. Y es que se están estrenando unas etiquetas que nos permiten llegar a esos correos al instante.

Nuevos filtros de Gmail

La app está actualizándose con una funcionalidad que está llegando poco a poco a todos los usuarios. Y es que les está apareciendo en la parte superior de la bandeja de entrada una serie de nuevas etiquetas, que permiten filtrar fácilmente los correos electrónicos que se visualizan en la pantalla de nuestro teléfono móvil. Concretamente hablamos de unas etiquetas que permiten entre otras cosas, filtrar mensajes en base a la bandeja donde se ha recibido, ya sabéis que las hay diferentes, y podemos elegir desde ahí que se muestren solo los de una, o bien todos a la vez.

Las nuevas etiquetas de Gmail | Tecnoxplora

También tenemos la posibilidad de elegir los mensajes según el remitente, por lo tanto, podemos encontrarlos más rápidamente si queremos que se muestre solo el de una determinada persona. También podemos hacer lo propio si queremos buscar solo correos de un determinado destinatario, así como elegir si en el correo electrónico hay un archivo adjunto. Estos son solo algunos de los filtros que ya están activos, pero hay más, que podemos ir descubriendo deslizando el carrusel de filtros de derecha a izquierda.

Por tanto, es más sencillo poder acceder a todos esos filtros de un vistazo. Esta nueva funcionalidad está llegando por oleadas a los usuarios de Gmail. Primero a aquellos que trabajan con Workspace, la versión de la aplicación para los usuarios de empresas. Así como para algunos afortunados de las versiones individuales, que se han topado con esta novedad también. No obstante no es algo que vaya directamente relacionado con la versión de la app que tengamos instalada. Porque como hemos podido comprobar, incluso actualizando, no se puede acceder a estas etiquetas en muchos casos.

No obstante, es cuestión de horas o días que estas novedades lleguen a Gmail. Una forma que sin duda nos parece mucho más cómoda y sencilla de usar la app de correo electrónico. En lugar de tener que recurrir al menú lateral de hamburguesa, que es mucho más aparatoso y sobre todo menos práctico de utilizar. Sin duda una función que hace de esta app algo mucho mejor. De esos cambios que se agradece disfrutar en la aplicación, que cada día es más fácil de usar, a pesar de que pueden llegar a ser decenas o cientos los mensajes que nos llegan a diario.