Find My Device en Android: aumenta la privacidad evitando ser visible para otros

Si hemos perdido nuestro teléfono móvil o cualquier otro dispositivo conectado a red, como ordenadores o tabletas, podemos localizarlos a través de la app “encontrar mi dispositivo”. Su red pronto estará disponible y podremos encontrar los dispositivos incluyo si no tenemos conexión a Internet. Pero si no quieres hacer uso de esta opción, así puedes desactivarlo.

Desactiva encontrar mis dispositivos sin conexión

Recientemente Google ha informado a sus usuarios de la nueva red de Encontrar mi dispositivo. Esta permite localizar cualquier dispositivo Android que hayamos perdido, siempre y cuando sigua encendida y aunque no tenga conexión a Internet. Esta red funciona del mismo modo que lo hacen los localizadores GPS, estos se conectan a otros dispositivos cercanos a través de Bluetooth de forma anónima y totalmente segura. Por lo que usando la ubicación de los dispositivos a los que se han conectado, podemos saber dónde se encuentran. Todo el proceso se realiza de forma segura, pues la información que se envía está cifrada.

Encuentra tus dispositivos | TecnoXplora

En estos días, nuestros dispositivos entrarán a formar parte de la red, aunque podemos evitarlo realizando un sencillo ajuste. Algo que podemos hacer desde la versión web de la app. Para ello abre la página web o pulsa en el enlace. Si ya somos parte activa de esta iniciativa, nada más acceder a la web y de forma automática en la pantalla principal aparece un mensaje en el que debemos elegir entre dos opciones.

Localizar con la red Encontrar mi dispositivo, lo que podrás saber dónde se encuentran tus dispositivos cuando se encuentren en zonas muy concurrida. Recibirás un mensaje en todos los dispositivos Android vinculados a tu cuenta. Por el contrario, si no quieres participar en la red, Seleccionaremos “Inhabilitar Red”. Y seguiremos usando la app como veníamos haciendo hasta ahora, pudiendo localizarlos sólo cuando tengas conexión a Internet. O en su defecto, sabremos cual fue la última ubicación desde la que se conectó.

Al hacer nuestra elección, está se aplicará a todos los dispositivos Android de nuestra cuenta, no podemos aplicar este ajuste de manera individualizada en los diferentes dispositivos. Aunque podremos cambiar de opinión y activarla le red cuando nos parezca conveniente. Otra opción es no usar directamente la app, por lo que de ninguna forma podremos localizar los dispositivos. Para desactivar “Encuentra mi móvil”, si no tienes instalada la app puede hacerlo directamente desde los ajustes de tu móvil, siguiendo estos pasos:

Entra en la app “ajustes” de tu móvil.

Entre las opciones disponibles, debemos encontrar “ Google ”

” Dependiendo de la capa de personalización de nuestro móvil, encontramos “Todos los servicios” si no está disponibles selecciona ” encontrar mi dispositivo”

si no está disponibles selecciona ” Una vez entramos en este apartado encontramos la opción de desactivar la herramienta, tocando el botón que se encuentra junto a esta.

Pero recuerda, si la desactivas será imposible localizar los dispositivos usando este método de búsqueda. Que demás de encontrarnos, permite bloquearlo o restablecerlo de fábrica si no tenemos opción de recuperarlo. Así nadie tendrá acceso a nuestros datos.