Files de Google integrará una función que no entendemos cómo no había ofrecido antes

Esta es una de las aplicaciones que poco a poco se ha ido convirtiendo en imprescindible en nuestros móviles Android. Y es que, aunque la gran mayoría de fabricantes de móviles integran su propia app de explorador de archivos en los móviles, Google cuenta con una que día tras día está ganando enteros a la hora de ofrecernos una forma sencilla de gestionar todos nuestros archivos y carpetas en el teléfono. Estos muchas veces nos permiten incluso visualizar archivos PDF sin apps de terceros, y de manera nativa, pero ese no ha sido el caso de Files de Google desde luego. Hasta ahora, que por fin parece que Google le va a poner remedio.

Por fin podrá leer archivos PDF

Es la gran novedad que llega al explorador de archivos de Google, que ahora integra un lector de archivos PDF totalmente nativo, lo que facilita el acceso a estos archivos, si no tenemos otras apps que puedan leerlo. Y es que, hasta ahora, o teníamos una app de terceros para leer esos archivos PDF, o teníamos que recurrir a otros métodos para poder visualizarlo, algo que acaba con la última versión de Files de Google.

Tal y como han desvelado desde XDA, es la versión 1.0.33 de Files de Google la que incorpora ahora el nuevo lector nativo de PDFs. Una imagen nos demuestra que es así, ya que al seleccionar un archivo PDF, podemos ver cómo entre las opciones para convertir a una app en predeterminada, encontramos también la de File de Google, algo que no sería así de no contar con esta propiedad integrada en la aplicación. Por tanto, podrás convertirla en tu elección por defecto también en estas ocasiones dentro del smartphone.

Nuevos controles multimedia

O, mejor dicho, han añadido una función a Files de Google que permite seleccionar la velocidad a la que se reproducen los vídeos dentro de la aplicación. Como sabéis, la app también cuenta con un reproductor de vídeo integrado, que ahora nos permite precisamente elegir a la velocidad que se reproducen estos. Tenemos varias opciones a la hora de elegir una velocidad.

Esta es de 0,5x, a 2x, por tanto, podemos reproducir a cámara lenta, a la mitad de la velocidad habitual, o a cámara rápida, con el doble de velocidad respecto de la que encontramos por defecto, que es la 1,0x. Esta es una función bastante original dentro de las apps de Google, ya que no es habitual contar con esta característica en ellas. Esto será bastante útil para ver en menos tiempo vídeos que tienen una duración excesiva, y de los que no nos interesa todo el metraje. Sin duda dos adiciones que los usuarios de esta app de Google van a disfrutar en su día a día, y que desde luego no entendemos, sobre todo en el caso del lector de PDF, no habían estado disponibles hace mucho más tiempo.