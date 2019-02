Un fallo de WhatsApp permite a otros leer tus mensajes

Las cuentas de WhatsApp están vinculadas a un número de teléfono. Cuando, por el motivo que sea, decides cambiar de número de teléfono, lo habitual es que vayas a una tienda, te compres otra tarjeta SIM, la metas en tu terminal móvil y empieces a operar con él. El viejo, lo normal, es que lo des de baja en la compañía telefónica con la que lo tenías contratado para que no te sigan cobrando por él.

Sin embargo, lo que le ha pasado a Abby Fuller ha sido que al comenzar ese nuevo número de teléfono se ha encontrado en su aplicación de WhatsApp con conversaciones que pertenecían a otra persona a la que ella desconocía por completo. ¿A quién concretamente?

Como hemos explicado antes, las cuentas de WhatsApp están vinculadas a un teléfono y este teléfono a una persona. Pues bien, lo que se encontró Abby Fuller pertenecía al anterior propietario de ese número de teléfono. Es una práctica muy habitual por parte de las teleoperadoras el reciclar los números de teléfono. Los que se dan de baja se asignan a las nuevas altas para, también, reducir costes.

El anterior propietario de ese número de teléfono ni se molestaría en su momento de borrar todas sus conversaciones de WhatsApp antes de dar de baja el teléfono y, por tanto, quedaron ahí almacenadas. Al activar de nuevo el número de teléfono, WhatsApp localizó la copia de seguridad asignada a ese número de teléfono y lo instaló en el terminal de Abby.

¿Es esto un fallo de seguridad de WhatsApp? Sí y no. Sí, porque esto no debería de ocurrir en pro de la privacidad y no porque digamos que es, más bien, un error humano y un descuido por parte del usuario que no se molestó en borrar sus conversaciones. WhatsApp, por fortuna de momento, no tiene acceso a los datos de altas y bajas de las teleoperadoras, por lo que difícilmente puede contrastar si el usuario asignado al teléfono X se da de baja. Tan solo revisan la actividad de la cuenta (o la inactividad) cada 30 días para cerciorarse de las posibles bajas.

Además, avisa sobre este hecho en sus condiciones: “Si el dueño anterior del número no borró su cuenta de WhatsApp, puede que tú y tus contactos puedan ver el número de teléfono en WhatsApp antes de que actives la cuenta nueva. Puede que veas también la foto y la Info de perfil que pertenecían a esa persona.

No hay nada de qué preocuparse. Esto solo significa que la cuenta antigua no fue borrada y por eso hay información antigua en el sistema. Esto no significa que el titular de la cuenta antigua tiene acceso a la cuenta de WhatsApp que actives en tu teléfono con tu número de teléfono nuevo. Tus conversaciones y datos de WhatsApp están seguros”.