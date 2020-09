El explorador de archivos de Google estrena una de las funciones más esperadas

Explorar archivos es algo que había sido usual a lo largo de muchos años en nuestros ordenadores de sobremesa, y que normalmente asociábamos a estos. Pero es que nuestros teléfonos también se han convertido en una suerte de ordenadores de bolsillo, que también cuentan con decenas de miles de archivos en su interior y que en muchos móviles Android ya se exploran por defecto con la app Files de Google, que es el explorador de archivos de los de Mountain View. Ahora esta app se actualiza con una de las mejores funciones que podía ofrecernos, y también una de las más prácticas.

Los PDF llegan a Files

Esta app de la que no os habíamos hablado demasiado en los últimos meses poco a poco va ganando en popularidad. Sobre todo como decimos porque ya es la que nos encontramos por defecto en muchos móviles con el sistema operativo de Google. Esta nos ofrece la posibilidad de acceder a los archivos del teléfono y gestionarlos como si de un ordenador se tratara. Creando carpetas, moviendo o copiando contenido entre ellas y así un largo etcétera de opciones. En este caso podríamos decir que es una función esencial en nuestros móviles y que muchos esperábamos desde hace tiempo.

Tal y como cuentan desde XDA Developers, hablamos de visualizar archivos PDF, algo que lejos de lo que pueda parecer no es tan común de visualizar en los móviles Android. Normalmente cuando damos con un archivo PDF el teléfono nos ofrece abrir por defecto el lector de PDF de algunas apps de terceros, pero no hay una herramienta del sistema. Esto cambiará a partir de ahora, porque ya es posible abrir archivos PDF y visualizarlos con total libertad gracias a Files de Google. Por lo que si tienes un móvil con esta app de fábrica podrás disfrutar de ella de forma instantánea, en el caso de que no sea así puedes optar por acceder a ella en la Play Store, instalarla y disfrutar también de la visualización de los PDF.

La última actualización de esta app de Google no solo gana la posibilidad de visualizar PDF, sino que además añade nuevas funcionalidades relacionadas con la reproducción de vídeo por ejemplo. Porque ahora podemos elegir también la velocidad de reproducción de los vídeos que abrimos a través de este explorador de archivos. Se puede elegir entre velocidades comprendidas entre los 0.5x y 2x. Además podemos incrementar o reducir la velocidad de la reproducción en solo 0.1x para adaptarla a nuestros gustos. Se trata de la versión 1.0.33 de Files de Google, por lo que deberás asegurarte primero de que cuentas con esa versión de la app de Google antes de poder visualizar los PDF.

Sin duda una característica que muchos echábamos de menos en un sistema operativo como Android, que salvo en el caso de contar con un fabricante aplicado en estas cuestiones, teníamos serias dificultades para ver los PDF de manera nativa. Por tanto con esta novedad ya no será necesario instalar apps de terceros para poder ver los PDF, mientras que en el plano del vídeo, la reproducción será mucho más personalizable.