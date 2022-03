Evita dejarte las luces encendidas al salir de casa con este truco

Las rutinas de Google no son nada nuevo, lo que si ha cambiado es su interfaz, actualizando su imagen, siendo ahora mucho más intuitivas y fáciles de programar. Lo que no ha cambiado es la forma de hacerlo, a continuación, te contamos cómo programar una rutina con la que nunca te dejarás encendidas las luces cuando te vayas de casa.

No te dejes ninguna la luz encendida cuando te vayas de casa

Salir de casa y dejarnos la luz encendida es algo que suele ocurrir con cierta frecuencia. Cosa que a día de hoy puede convertirse en una auténtica tragedia, sobre con el elevado precio del kilovatio y si abandonamos nuestra casa para estar varios días fuera. Una de las ventajas que ofrece el Internet de las cosas en la posibilidad de conectar y gestionar todos nuestros dispositivos sin tan siquiera estar en casa. Hemos hablado en otras ocasiones de las rutinas y sus activadores y de la forma que tenemos de programarlas. Podemos partir de las sugerencias de Google para modificarlas o bien tenemos la posibilidad de crear una nueva desde cero.

Rutinas de Google Home | TecnoXplora

En esta ocasión partiremos de una rutina sugerida por Google, en concreto de las rutinas de la casa, en este apartado, encontramos dos opciones las rutinas en casa y las ausentes. Son en estas últimas en las que nos vamos a centrar.

Pulsando sobre la rutina , accedemos al asistente de configuración, en esta ocasión tenemos la oportunidad elegir entre dos tipos de activadores. Tenemos la opción de usar un comando de voz para indicarle al asistente nuestra intención de abandonar la casa. O la opción que vamos utilizar en esta ocasión, la cual se inicia cuando detecta que no hay nadie en la casa. Para ello podemos hace uso de detectores de movimiento o usar la ubicación de nuestro móvil para geo posicionarnos e iniciar la acción.

, accedemos al asistente de configuración, en esta ocasión tenemos la oportunidad elegir entre dos tipos de activadores. Tenemos la opción de usar un comando de voz para indicarle al asistente nuestra intención de abandonar la casa. O la opción que vamos utilizar en esta ocasión, la cual se inicia cuando detecta que no hay nadie en la casa. Para ello podemos hace uso de detectores de movimiento o usar la ubicación de nuestro móvil para geo posicionarnos e iniciar la acción. Una vez hemos a ctivado la ubicación de nuestro teléfono y activado esta opción, debemos seleccionar los dispositivos que queremos que interactúen, en este caso las bombillas, enchufes o interruptores de nuestra casa.

y activado esta opción, debemos seleccionar los dispositivos que queremos que interactúen, en este caso las bombillas, enchufes o interruptores de nuestra casa. En acciones, pulsa sobre "añadir acción" para seleccionar los dispositivos, marcaremos todos los que queramos que se desactiven cuando salgamos con la puerta de casa, evitando que se queden encendidos.

para seleccionar los dispositivos, marcaremos todos los que queramos que se desactiven cuando salgamos con la puerta de casa, evitando que se queden encendidos. Pulsa siguiente para continuar, el siguiente paso es elegir el que queremos que suceda, en esta ocasión pulsa sobre “activar o desactivar” para desplegar el menú y seleccionamos “ desactivar ”. Pulsa sobre “ añadir ” acción para continuar.

”. Pulsa sobre “ ” acción para continuar. Llegados a este punto tenemos la posibilidad de añadir nuevas acciones o pulsar sobre “guardar” para terminar.

Una vez completada la programación ya esta lista y cada vez que nos alejemos de nuestra casa las luces que hemos configurado se apagarán automáticamente, de modo que no nos dejaremos nunca las luces encendidas por accidente. Aunque debemos tener en cuenta de que este tipo de rutinas son muy útiles cuando vivimos solos o estamos seguros de que no van a afectar a nadie más, ya que si lo hacemos compartiendo casa o no avisamos al resto de los habitantes podemos provocar más de un susto.