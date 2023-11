Con este truco puedes escribir más rápido en tu móvil Samsung

La forma en que nos comunicamos ha cambiado, por norma general las aplicaciones que más solemos usar a lo largo del día son las de mensajería instantánea. En su mayoría lo que enviamos son mensajes de texto, con esto nos aseguramos que tarde a temprano la información enviada será recibida por su destinatario. Por lo encontrar métodos de escritura más rápidos y eficientes, ayudan a que invirtamos menos tiempo en estas comunicaciones. Si tienes un móvil Samsung, con este truco podrás escribir mucho más rápido.

Escribe más rápido con este sencillo truco

A través de los teclados de nuestros móviles, pulsando letra a letra componemos los mensajes que enviamos a diario a través de WhatsApp. Al día invertimos un tiempo considerable en redactar y enviar estos mensajes, usar cualquier atajo o truco que nos reste, aunque sea unos pocos segundos, no ayuda a que al final de la jornada, hayamos ahorrado un tiempo considerable.

Existen muchos métodos que nos ayudan en esta tarea como usar el texto predictivo, que nos sugiere palabras a partir de las primeras letras que tecleamos. Otra forma es deslizar el dedo de letra en letra componiendo el texto. Pero además podemos usar otros tips de teclados como pulsar dos veces seguidas el espacio para escribir un punto.

De manera que, con dos toques seguidos, podemos terminar nuestras frases sin necesidad de estar buscando este símbolo en el teclado. Y no tendremos que cambiar este para localizarlo. Pero antes debemos activar esta opción. Uno de los ajustes que podemos realizar en el teclado que Samsung, es este para ello, desde la app del teclado o cualquier app en la que podamos desplegarlo podemos hacerlo. Despliega el teclado y pulsa sobre el icono de la rueda dentada en la parte superior del teclado.

Así es como podemos acceder a los ajustes.

Entre las opciones debemos buscar "Más opciones de escritura"

Dentro de esta sección, encontramos varios ajustes que nos ayudan a aumentar la velocidad de escritura como este. Además de la opción que nos interesa en este momento, tenemos la opción de activar las mayúsculas automáticas, el espaciado automático o el texto predictivo.

Aunque ahora debemos poner nuestra atención en la opción "pulsar espacio 2 veces para punto".

De forma predeterminada aparece desactivada por lo que debemos activarlo con un toque sobre el botón que se encuentra junto a esta opción. Regresa de nuevo al teclado y ya puedes probar la efectividad del mismo.

El teclado de nuestro móvil nos ofrece otras opciones con las que ahorrar tiempo a la hora de redactar nuestros mensajes. Otra forma de hacerlos, sobre todo si no estamos en disposición de utilizar las manos es dictar los mensajes, de viva voz y que de forma automática lo vaya transcribiendo en forma de texto. De manera que enviamos un texto escrito y no una nota de voz, aunque es bastante preciso, siempre debemos revisar los mensajes antes de enviarlos por si no nos ha entendido bien alguna palabra o el mensaje que queremos comunicar.