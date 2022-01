Este nuevo widget de Android velará por tu bienestar digital, ¿cómo funciona?

En los últimos años nos hemos ido acostumbrando a ver una serie de nuevas funcionalidades en nuestros teléfonos. Estamos hablando del bienestar digital, un grupo de características que permiten a las personas hacer un uso responsable de la tecnología. Y es que cada vez es mayor el uso de esta que hacemos en nuestro día a día, dedicando varias horas en muchos casos a navegar, chatear, y manipular al fin y al cabo nuestro móvil en busca de novedades. Para combatir esta dependencia, existen estas herramientas, que ahora tendrán su propio widget, para ser más conscientes de este aspecto de nuestro día a día.

Así es el nuevo widget, está a punto de llegar

Este nuevo widget se ha dejado ver en Android 12, que como sabéis le está dando un nuevo empujon a estos elementos de la pantalla de inicio, con nuevos diseños y utilidades. En esta ocasión hemos podido conocer gracias a 9to5Google un nuevo widget, el primero para el bienestar digital del sistema operativo. Este se ha diseñado para que seamos conscientes del uso que hemos hecho del teléfono a lo largo del día, algo que sin duda puede servir de gran ayuda a muchos usuarios enganchados al teléfono. Básicamente, podemos ver distintos diseños del mismo widget, más grandes o pequeños dependiendo del espacio que tengamos en el inicio.

El modelo más pequeño, nos mostrará solo el tiempo de pantalla que llevamos a lo largo del día, con una distribución y fuente de texto muy clara y legible. Pero hay otros widgets más completos, con un tamaño mucho más grande, y que nos muestra por ejemplo no solo el tiempo de pantalla, los minutos u horas que hemos pasado delante del teléfono. Sino también otros datos como el tiempo que hemos estado dentro de determinadas apps. Se muestran las más utilizadas durante el día, y el tiempo que hemos invertido en ellas a lo largo de la jornada. Por tanto, esta lista variará en base a nuestros hábitos y las apps que estemos utilizando en cada momento del día.

Como veis, los widgets cuentan con el característico diseño de Material You, con una paleta de colores pastel característica de este nuevo lenguaje visual del sistema operativo móvil. Este widget se ha dejado ver en la versión beta de Bienestar Digital, concretamente la 1.0.416751293. A pesar de que se encuentra en esta versión, no está visible para quienes cuentan con ella. Nosotros tenemos esta versión beta, pero de momento no se deja ver el widget, algo similar a lo que pasa muchas veces con WhatsApp. Por tanto, tocará esperar todavía unas semanas o días para que esta opción se libere a todos. No se sabe si será exclusivo de Android 12, pero no debería, ya que el resto de widgets de las apps de Google es compatible con versiones anteriores de Android, por lo que no debería ser algo exclusivo. Eso sí, ya cuentan con el diseño Material You estrenado ahora por Google.