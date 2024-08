Este nuevo malware Android te borra el teléfono después de vaciarte las cuentas

A veces da la sensación que de lo mismo la época del año, siempre hay una noticia para los móviles Android que nos habla de un nuevo malware que es capaz de robarnos el dinero o acceder a los datos de nuestro móvil. Y la realidad es que no es casualidad que sea así, no en vano Android es el sistema operativo más popular del planeta, con miles de millones de usuarios activos, y por tanto es el objetivo más lógico a la hora de hacer ataques a gran escala por parte de los hackers. El que hoy nos ocupa es un nuevo malware que toma como rehén de nuevo a nuestro teléfono, para hacer cosas turbias con él.

BingoMod, el nuevo malware que quiere destruir tu móvil

Los teléfonos móviles hoy en día son una fuente inagotable de ingresos para los hackers, y es que ya no contentos con llevar toda nuestra vida personal en ellos en forma de imagen o vídeos, también guardamos el acceso a nuestro dinero desde ellos. Pues bien, BingoMod es el nuevo malware del que se hacen eco desde Bleeping Computer, un medio especializado en este tipo de información sobre fraudes y estafas en smartphones.

Según este medio, el malware si actúa sin ningún tipo de limitación, puede llegar a robarnos hasta 15.000 euros de nuestras cuentas, si es que contamos con esa cantidad de dinero en el banco. Esta herramienta llega a los móviles a través de mensajes de texto que buscan vendernos precisamente una herramienta de seguridad, qué irónico. Una vez instalada, se pueden desatar los infiernos en nuestro terminal gracias a su acción depredadora.

Porque no solo no se contenta con vaciarnos las cuentas cuando consigue acceso a ellas, sino que además cuando lo hace borra su rastro eliminando toda información disponible en nuestro teléfono. Cuando el malware se instala en el sistema sin que el usuario se de cuenta, puede mimetizarse tras el icono de una conocida herramienta de seguridad. En este caso han reportado que esa herramienta era el popular antivirus de AVG.

La forma en que este BingoMod puede tomar el control de nuestro móvil es algo sorprendente. Ya que puede no solo borrarlo por completo, sino restablecerlo de fábrica. Esto acabaría absolutamente con todos los datos de nuestro teléfono, no solo con el almacenamiento interno, sino con cuentas de Android, apps, configuraciones, fotos, vídeos, todo. El móvil regresaría a su estado de fábrica y nos tocaría empezar de nuevo con él. Esto no sería lo más trágico, sino obviamente la perdida de numerosa información valiosa para los usuarios, sobre todo la más personal que se podría perder para siempre por la acción de este malware.

Por eso siempre hay que estar atentos a si alguna app sospechosa puede pedirnos permisos de accesibilidad. Ya que si se los damos, tendrá prácticamente acceso a todo el teléfono, y podrá hacer con él lo que quiera, habitualmente nada nuevo, desde luego. Así que, para evitar ser infectados, debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de leer mensajes SMS, evitando siempre pulsar sobre cualquier enlace integrado en él.