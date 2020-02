Lamentablemente no hay mes o semana en la que no conozcamos un nuevo virus o malware campando a sus anchas por nuestros móviles. Y a decir verdad suelen ser más comunes de ver en móviles Android que iPhone, pero lo cierto es que nadie estamos exentos del software desarrollado por hackers con el objetivo de hacerse con nuestros datos o suplantar nuestra identidad. Esta vez ha sido de nuevo en Android donde han conocido más de una veintena de aplicaciones que contienen malware, y que lógicamente tendrás que borrar si las tienes instaladas en tu móvil. Una brecha de seguridad más en la que se demuestra que esto empieza a ser más común de lo habitual.

¿Qué apps están afectadas?

No se trata de aplicaciones cualquiera, sino de veinticuatro que suman en total trescientos ochenta y dos millones de descargas. Evidentemente es una cifra bastante alta para tratarse de aplicaciones con malware y software similar. Una vez más estas apps han sido desarrolladas por una firma china que ha integrado en estas apps ese software malicioso. Una vez más los sistemas de Google que controlan las apps y sus códigos maliciosos para poder evitar que las que cuentan con este software se cuelen en Google Play, han fallado por completo, y han demostrado que en este aspecto los hackers le llevan cierta ventaja a Google.

Malware | Pixabay

En estos casos nos estamos acostumbrando a que sean las empresas de seguridad aquellas que desvelen estas brechas en las tiendas de apps móviles, y es también este caso en el que nos hemos fijado. Ha sido en esta ocasión la firma VPNPro la que ha detectado este funcionamiento anómalo en más de veinte apps Android. La firma de seguridad había detectado anteriormente apps de la firma Hi Security que habían sido descubiertas con software maligno, precisamente encontraros también después otras apps que también tenían en común a Hi Security detrás y que pedían permisos que no procedían en ningún momento, ahí fue cuando saltaron todas las alarmas.

Esta empresa por lo que ha desvelado la firma de seguridad, es una más de las que conforman otro grupo de empresas chino llamado Shenzen HAWK y que está detrás de estas veinticuatro aplicaciones con más de trescientos millones de descargas en Google Play, y en las que se ha encontrado malware. Con este software las apps pueden hacerse con permisos para enviar nuestros datos a servidores chinos, así como hacer fotos, llamadas, grabar audio o vídeo y otras funciones adicionales que no son necesarias para el correcto funcionamiento de las apps. A continuación os dejamos el listado completo de apps que están infectadas y que deberías borrar ya de tu móvil en caso de haberlas instalado: