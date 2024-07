X está utilizando tus tweets para entrenar a Grok: así puedes evitarlo

Para sorpresa de nadie, la red social X (anteriormente conocida como Twitter) ha cambiado las opciones de configuración. Y hay una nueva función que viene activada de forma predeterminada. Sí, la que sirve para que X pueda utilizar todos los mensajes que publiques en su red social con el objetivo de entrenar a Grok, su inteligencia artificial.

Una opción de configuración que está bastante oculta y que es de todo menos intuitiva. Eso sí, por lo menos ha sido la propia red social la que ha informado de esta actualización.

Cómo evitar que X utilice tus mensajes para entrenar a Grok

Además, si nos vamos a la web de soporte de Grok, la IA de X, han actualizado las políticas y ahora aparece el siguiente texto “Para mejorar continuamente su experiencia, podemos utilizar sus publicaciones en X, así como sus interacciones, entradas y resultados de usuario con Grok para fines de capacitación y ajuste. Esto también significa que cuando interactúa con Grok, sus interacciones, entradas y resultados pueden usarse para capacitar y mejorar el rendimiento del sistema.”

Vamos, que están utilizando tus tweets para entrenar a su inteligencia artificial. Un movimiento poco elegante, pero que puedes evitar de forma muy sencilla. Para ello te hemos preparado un tutorial en el que te enseñaremos paso a paso cómo evitar que X utilice tus mensajes para entrenar a Grok.

Pasos a seguir en X | Alfonso de Frutos

Lo único que has de tener en cuenta es que no se puede hacer desde el móvil, así que necesitarás un ordenador para acceder a la versión web de la red social.

El primer paso es abrir X en tu ordenador

Vete a tu perfil y pulsa en él para abrir un menú desplegable

Pulsa en Configuración y privacidasd

Ahora, pulsa en Privacidad y Seguridad

Dentro de esta sección, busca la opción Grok y entra

Desmarca la opción “Permite que tus posts, así como tus interacciones, entradas y resultados con Grok, se utilicen para entrenamiento y perfeccionamiento”.

Si has seguido los pasos de forma correcta, X ya no utilizará los mensajes que publiques en esta red social para entrenar a Grok. Además, puedes pulsar en Eliminar historial de conversaciones para que no quede rastro alguno.