Esta app avisa si tienes “mirones” detrás tuyo mientras usas el ordenador

Ya sea en el trabajo o en una cafetería, es posible que alguna vez te hayas visto en una de estas situaciones. Estás tranquilamente navegando en Internet, jugando o escribiendo en tu ordenador, cuando notas la presencia incómoda de alguien detrás de ti, que además sabes que no está ahí precisamente con tu beneplácito, y se trata más bien de una persona que no te apetece que ande husmeando en tus cosas. Hace años en las oficinas utilizábamos unos retrovisores, como los de los coches, para poder detectar estas presencias en las oficinas. Ahora el método se ha sofisticado mucho más, y funciona de la siguiente manera.

Detecta automáticamente a los mirones detrás de ti

Pues sí, la tecnología ha evolucionado mucho, y ya no hacen falta esos retrovisores para comprobar si alguien está detrás de nosotros mirando lo que hacemos. Porque gracias a algoritmos y reconocimiento facial es posible recibir alertas cuando una persona está detrás nuestro mirando fijamente a la pantalla de nuestro ordenador. En este caso hablamos de una aplicación para los Mac, los ordenadores de Apple, que ahora ofrecen la posibilidad de saber si alguien nos mira desde atrás. Eso sí, como es lógico, necesitamos que nuestro ordenador tenga una webcam, o que ya la integre, como en el caso de los MacBook si este es tu caso, hay una app en iTunes que nos permite saber al instante si hay alguien detrás nuestro mirando a la pantalla del ordenador, o al menos a la zona donde se encuentra.

App mirones | Aleksander Popko

Para ello debemos instalar una app llamada Rearview - back mirror camera, que como su nombre indica, se trata de una app que es capaz de funcionar como un espejo retrovisor. Esta ha sido creada específicamente para que sepamos cuando hay alguien detrás de nosotros, y tan siquiera con la necesidad de estar mirando a la miniatura de la cámara de vídeo frontal, algo que no tendría el más mínimo mérito para los desarrolladores. La diferencia en este caso es que la aplicación es capaz de detectar un segundo rostro en la imagen que está grabando en tiempo real de la señal que envía la cámara de vídeo delantera del ordenador.Por tanto, cuando se detecte la presencia de un segundo rostro, y por tanto de una segunda persona, recibiremos una alerta en forma de notificación, que nos dirá que hay alguien de nosotros también mirando a la pantalla del ordenador.

En este momento veremos automáticamente la imagen del frontal de la cámara con nosotros y esa persona que acabamos de pillar in franganti cotorreando en nuestro ordenador. Por tanto es una app que hace uso de la inteligencia artificial y los algoritmos de reconocimiento facial para reconocer que hay alguien y avisarnos de ello de manera proactiva. Así que si estás con tu Mac y recibes esa notificación, que sepas que hay alguien detrás de ti. Aunque afortunadamente, esa persona será pillada en el acto y no tendrá excusa para no explicarte que hacía en ese momento mirando a tu ordenador.