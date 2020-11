Si eres usuario de Android, no estás a salvo del malware aunque descargues apps de la Play Store

En el mundo de la telefonía móvil existen dos modelos claramente diferenciados, sobre todo cuando nos referimos a cuestiones que tienen que ver con la dificultad de las empresas a la hora de publicar aplicaciones en iOS o Android: por un lado la concepción de Apple, que es férrea, cerrada y muy puntillosa en cuanto a las exigencias para subir desarrollos a su tienda; y por otro Google, que siempre ha hecho como que apoya eso del software libre y la libertad para que cualquier estudio, o programador, tenga hueco en su store online.

El problema que se produce dentro del ecosistema Android es que al no tener Google un sistema de vigilancia y control más efectivo, se le cuelan de forma permanente cientos de aplicaciones que terminan por infectar de malware, virus y cosas peores los terminales de sus clientes. Algo que debería preocuparles toda vez que entre los consejos que siempre nos recuerdan para evitar problemas de seguridad está eso de que solo nos bajemos aplicaciones de fuentes fiables. Incluso nuestro móvil tiene una función específica para evitar que lo hagamos y nos avisa con una alerta cuando pensamos hacerlo.

¿Es la Play Store una fuente fiable?

Desde luego, si atendemos al estudio realizado por IMDEA Institute Madrid y el NortonLifeLock tenemos que interpretar que la Google Play Store no es una fuente fiable porque es la responsable del 67% de la distribución de aplicaciones maliciosas en Android. Es decir, de cada diez usuarios que tienen un problema de seguridad en sus terminales, 6,7 lo padecieron por culpa de una descarga desde la tienda oficial.

Google Play Store | europafm.com

En ese trabajo se han analizado cerca de 7,9 millones de instalaciones en un total de 12 millones de dispositivos Android en una franja de tiempo que fue de junio a septiembre de 2019. En ese periodo de tres meses, detectaron cómo el 87% de los usuarios del OS de Google que recurren de forma exclusiva a buscar apps a la tienda de su teléfono, se bajaron algún tipo de virus o malware a partir de una descarga que podríamos considerar como legítima.

Lo curioso del trabajo es que, a pesar del mal resultado que ofrece esta investigación, se hace especial hincapié en que las medidas de seguridad que utiliza Google para velar por la integridad de las apps de su tienda son "las mejores" que se pueden adoptar para combatir el malware. Sin duda, tenemos que agradecer que esto sea así porque, de lo contrario, no podríamos imaginar en hasta qué número aumentaría ese 67%.

Eso sí, de lo que no hay duda es de que instalar apps de fuentes que no sean la propia tienda de Android es un riesgo mayor porque el mismo estudio destaca que, con apenas un 5,7% de usuarios que recurren a webs y servidores no oficiales para bajarse aplicaciones, el total de infecciones producidas por esa vía sube hasta el 10% del total. Así que en este caso, es bueno el dicho aquel de "más vale malo conocido que...".