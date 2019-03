Enseña a tu Android a adelantarse a tus necesidades

Todos los días lo mismo: al acostarse poner el teléfono en vibración, al levantarse mirar el tiempo por si llueve y al salir de casa desconectar la conexión WiFi para ahorrar batería. Mucho teléfono inteligente pero bien que podría él solito aprender un poco nuestros hábitos... Bueno, menos mal que existen unas cuantas apps que te pueden ayudar.

En Android disponemos de muchísima ayuda con Google Now y sus tarjetas que nos ofrecen el tiempo, la distancia al trabajo o casa, los resultados de tu equipo, el estado del vuelo que coges en unas horas y otra información que nos puede ser útil.

Pero nosotros, que somos más exigentes, necesitamos más.

Necesitamos, por ejemplo, que la WiFi se desconecte cuando nos alejemos de las redes que solemos utilizar y que lo podamos configurar a nuestra medida. Con Wireless Manager podemos establecer el tiempo que debe de pasar desde que no estamos conectados a nuestras redes más utilizadas. Empezamos con algo sencillo, ¿no?

La siguiente opción que tenemos es la app Agent. Es más completa y muy interesante para que si se nos olvida poner el modo silencio el teléfono no nos moleste de noche o en una reunión. Las horas del sueño son sagradas y gracias a esta app puedes controlar la franja horaria en la que quieras desactivar ciertas funciones del teléfono (llamadas, notificaciones, SMS...), siempre pudiendo poner excepciones de ciertos números o llamadas insistentes.

Además, puedes indicar el tiempo que debe pasar desde que dejas de usar el teléfono hasta que se activan las restricciones ¡No sea que un día decidas trasnochar! Otra opción interesante de Agent es que te puede silenciar el teléfono según los eventos de tu calendario, por si estás en una reunión importante. Y todo de una forma muy sencilla, sin configuraciones complicadas.

Hace poco os dábamos consejos para hacer limpiezas en vuestros Android. Pues bien, gracias a App Caché Cleaner, una de las apps que os recomendábamos para ello, podéis fijar cada cuánto tiempo queréis que le pegue un repasito a la basura que se genera en vuestros teléfonos.

Buscando la máxima sofisticación: IFTT en Android

Que somos fans de IFTT no es nuevo, pero hasta hace un mes no podríamos disfrutarlo en Android. Va más allá en la automatización de tareas, ya que lo hace entre varias apps, con lo que llama “recipes” (recetas). Un ejemplo para entenderlo: si me etiquetan en Facebook en una imagen quiero que se suba automáticamente a Dropbox.

Puede parecer un poco complicada de manejar al principio, pero luego es pan comido. Las combinaciones entre tareas a realizar son muchísimas y se dividen en cinco apartados:

- Ajustes del dispositivo: todo lo referido a los modos del teléfono, la ubicación o las conexiones inalámbricas. Ejemplo: Si estoy en X lugar poner el modo vibración.

- Jugar con la localización: puedes registrar el tiempo que pasas en el gimnasio o hacer que se envíe un SMS a tu pareja cuando sales del curro: editas el sitio, añades número y mensaje predefinido y listo

- Mejora de las notificaciones. Tienes un mundo enorme de notificaciones que configurar interactuando con otras apps. Por ejemplo, la que te avisa si va a llover antes de salir de casa por las mañanas es un puntazo, pero hay muchísimas más. Y si lo unes con Pushbullet es la combinación ganadora y tendrás tus notificaciones a medida.

- Control de llamadas y SMS. Puedes elegir mandar mails o SMS automáticamente a ciertas llamadas perdidas que no hayas podido contestar y otras acciones que se te ocurran.

- Gestión de imágenes. Hacemos tantas imágenes y hay tantos servicios en la nube que es un tostón elegir qué quieres guardar en cada uno. Usa IFTT para automatizar estas tareas y olvídate de perder tu precioso tiempo.

Cuando toquetees unos días IFTT para Android descubrirás que tu teléfono se ha vuelto más inteligente y si lo aplicas a tu trabajo quizá te ayude con sus “recetas” automáticas a ahorrar mucho tiempo que pierdes.

Si prefieres algo más 'pro' y complejo tendrás que recurrir a los míticos Tasker (2,99 euros) o Llama Profiles (gratis), que son unos clásicos para el mundo androide. Aunque echan un poco atrás visualmente por su diseño, que no van a ganar nunca un premio.

Esto es todo, amigos: a automatizar tocan. Y que el robot verde te haga la vida más fácil.