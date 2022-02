Encuentra fotos en la galería de tu iPhone en base a su color

Cada vez salimos de casa y nos acompaña nuestro teléfono móvil, lo hacemos sabiendo que siempre llevamos con nosotros la cámara. Algo que antes simplemente no pasaba, no teníamos de opción de retratar todo lo que sucedía a nuestro alrededor. En cambio, ahora tenemos la oportunidad de no perdernos ningún momento y dejar constancia de ello. Pero a menudo con tantas las imágenes que almacenarlas y es casi imposible encontrarlas. A continuación, te contamos cómo realizar búsquedas por colores.

Photoshade, busca tus fotos por colores

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de buscar un determinado tipo de imágenes es el volumen de fotos que acumulamos. Son muchas las soluciones que podemos encontrar, como ordenarlas por días, por eventos, por tipo de fotos. Pero ahora también puedes buscar tus fotos por los colores que predominan en ellas. A menudo sabemos lo que buscamos porque tenemos en la menta la imagen clara, pero no sabemos ni el día, ni el lugar en la que la hemos capturado. El azul del cielo, los verdes prados, los tonos anaranjados del atardecer o el verde esmeralda del mar son algunos de los colores que nos siguiere la naturaleza.

Para encontrar rápidamente esas fotos si eres usuario de iPhone podrás en realizar la búsqueda de estás instantáneas con una sencilla aplicación. Se trata de Photoshare. Disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, desde donde la podrás descargar e instalar en tu teléfono móvil.

Tus fotos organizadas por colores | Photoshade

Tras instalarla y conferirle los permisos requeridos, la app tendrá acceso a todas nuestras fotos y podremos realizar búsquedas dentro de nuestra biblioteca o limitarla a un determinado álbum. Funciona de la siguiente forma. En la parte superior de la pantalla encontramos un selector de color. Una barra con los colores del arco iris con un manejador que desplazaremos hasta el tono que deseamos buscar, al hacerlo las imágenes que se muestras en la pantalla serán las encajen a la perfección con el color elegido. Para que la imagen que estemos buscando aparezca debe contener el color en la mayor parte de la foto. Una vez tenemos la selección de las imágenes de un determinado color podemos ver de forma individualizada cada una de las imágenes pulsando sobre ella. Organizar todas nuestras fotos de una forma sencilla, guardando las que nos interesen en los álbumes que hayamos creado.

Según desplazamos el manejador veremos como al mismo tiempo va cambiando la selección de imágenes que nos muestra de forma automática y fluida. Además del color podemos usar otros criterios a la hora de mostrar los resultados, cómo puede ser las imágenes que mejor coincidan con el color o las más recientes. Una forma diferente y muy visual de encontrar las imágenes que estamos buscando. Además, también podemos crear álbumes organizando nuestras fotos por colores o por temáticas. El uso de esta aplicación garantiza la privacidad de nuestras imágenes ya que la app funciona de forma local analizando las imágenes en el propio dispositivo sin necesidad de subirlas ni compartirlas en la red.