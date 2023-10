Encuentra la formación online que necesitas con esta interesante herramienta

La forma en la que se imparten los cursos de formación ha cambiado. Gracias a las nuevas tecnologías podemos recibir formación desde cualquier dispositivo y sin movernos de casa. De ahí que haya plataformas como Udemy que nos permiten acceder a formación online.

Qué es Udemy y cómo funciona

Udemy es una plataforma líder en cursos online. Ofrece oportunidades educativas, el cual es usado por cuarenta y cuatro millones de estudiantes en todo el mundo. Cuenta con una red con más de sesenta y cinco mil instructores y un amplio catálogo en el que se engloban más de ciento ochenta y tres mil cursos en más de 75 idiomas diferentes. Gracias a sus cursos podemos no solo aprender, sino además mejorar nuestras habilidades en un gran número de disciplinas. Para acceder a sus contenidos lo haremos a través de su página web. Podemos explorar la plataforma en busca de su amplia gama de cursos en línea. A través de la barra de búsqueda podemos acceder a los temas que más nos interesen. Así como hacer uso de sus categorías para ver la disponibilidad de contenidos. Entre los que se encuentran tecnología, diseño o informática entre otros.

Una vez encontramos los cursos que más se adapten a nuestras preferencias y necesidades es tan sencillo como hacer clic sobre ellos para conocer todos los detalles. Donde encontramos detalles como descripción completa del curso, el instructor, la duración e incluso las calificaciones otorgadas por otros estudiantes y sus comentarios. En la plataforma encontramos de forma gratuita una amplia selección de cursos, aunque también tenemos la opción de optar a cursos de pago. Una vez que nos hemos inscrito, podemos comprarlo directamente desde la plataforma. Una vez adquirido el curo podremos acceder al contenido en cualquier momento a través de tu cuenta. Aunque para ello tendrás que estar registrado.

Los cursos no tienen un plazo de realización predeterminado. Esto no da la opción de avanzar a nuestro propio ritmo y realizar el seguimiento del progreso en los cursos. Aunque tras la realización de estos obtenemos un certificado de finalización, estos no pueden considerarse como homologados por lo que no tendrán validez legal. Aunque sí obtendremos unas nociones básicas de los conocimientos de las áreas que elijamos para nuestro desarrollo. También pueden utilizarse para mejorar nuestras destrezas profesionales y ampliar nuestro conocimiento en determinados campos. Además, dispone de una aplicación para móvil que podemos descargar desde la tienda de aplicaciones de Google.

A través de esta podremos descargar los cursos y tener acceso a estos incluso aunque no tengamos conexión a internet. Permite enviar los contenidos a otros dispositivos y ver sus contenidos en pantalla de mayor tamaño, con la ayuda de un Chromecast. Así como elegir el modo oscuro para situaciones con poca luz. Tomar notas y añade marcadores de los aspectos que te parezcan más interesantes. Además refuerza el aprendizaje planteando preguntas y completando los cuestionarios con los temas del curso. Nos ofrece la oportunidad de conocer nuevos contenidos actualizados sin un coste adicional.