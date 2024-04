Las direcciones de Google Maps no solo sirven para exteriores: cómo usarlo dentro de un edificio

Todos tenemos la necesidad de acudir al mismo cuando no sabemos la dirección de algún sitio en concreto. Convertido en una de las aplicaciones más útiles en nuestro día a día, la herramienta del buscador más famoso del mundo Google Maps se ha convertido en la idónea para salir de casa y poner rumbo a zonas que no hemos visitado antes, sean dentro o fuera de nuestra ciudad. No obstante, también ofrece la posibilidad de emplearlo dentro de un edificio.

En efecto, Google Maps puede ser tan útil fuera de casa, como en interiores. Ya sea un museo, un aeropuerto, universidades… Cualquier edificio puede emplearse para orientarse. La razón reside en que también es capaz de ofrecer información sobre su interior.

Si, por ejemplo, nos encontramos dentro de un museo y deseamos encontrar una sala concreta dentro de la exposición, tener activado Google Maps brindará la posibilidad de acceder mucho más rápido a esa estancia. Lo mismo puede ocurrir al encontrar la puerta de embarque en el aeropuerto. Del mismo modo, la herramienta de Google ofrece la alternativa de acceder a una vista del mapa de forma inmersiva en 3D o el clásico 2D.

Cómo activarlo

Google Maps | Google

Para activar esta función de Google Maps en interiores, sólo es necesario buscar el sitio en el buscador de la aplicación. A continuación, sobre el recuadro de Street View en el lugar deseado, habrá que presionar los números de la parte superior. Posteriormente, hay que mantener pulsada el símbolo en forma de chincheta para colocarla sobre el lugar deseado. De esta manera, se realizará un vistazo al interior del edificio, ofreciendo toda la información adicional deseada.

Se trata de una nueva forma de Google Maps que ofrece la alternativa de orientarnos por dentro de cualquier instalación.