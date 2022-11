El diccionario definitivo de los emoticonos de WhatsApp

Admítelo: siempre utilizas los mismos quince o veinte emoticonos porque no tienes claro lo que significan todos los demás. Hay demasiados. ¡Centenares! No es fácil conocer el verdadero significado de los emoticones de WhatsApp, sobre todo teniendo en cuenta que algunos provienen de culturas diferentes (en especial la japonesa) y no significan nada para la gran mayoría de occidentales.

Tranquilo, a partir de ahora podrás utilizar cuantos 'emojis' quieras cuando hables con tus amigos a través de WhatsApp (y dejarlos a todos con la boca abierta). Hemos preparado la guía definitiva para que no te pierdas en el océano de símbolos, iconos e ilustraciones que se abre ante ti. ¡Disfruta!

PERSONAS

Del 1 al 4: distintos besos para personas y ocasiones diferentes

Del 5 al 7: sacar la lengua, un gesto cómplice o para indicar que estás bromeando

Del 8 al 12: sonrisas más o menos efusivas, para expresar alegría o diversión

13: guiñando el ojo

14: enamorado

15: sorprendido y algo escandalizado

16: riendo a carcajada limpia

17: triste y pensativo

18: aliviado

19: cuando algo no te ha hecho mucha gracia

20: decepcionado

21: perseverante (algo ha salido mal, pero no importa: lo seguirás intentando)

22: triste

23: llorando de risa

24: muy muy triste, llorando de forma ruidosa

25: somnoliento

26: decepcionado pero aliviado (por la gota que cae de tu frente)

27: con sudores fríos

28: algo así como “jajaja, vaya, menos mal, qué alivio”

29: preocupado

30: derrotado, derrengado, a punto de tirar la toalla por cansancio

31: cansado (parecido al anterior pero menos dramático)

32: atemorizado y en 'shock'

33: muerto de miedo

34: enfadado

35: muy muy enfadado, rojo de ira

36: gesto arrogante (“pensabas que no podía, pero lo hice”)

37: confuso

38: una forma más de reir

39: ¡Delicioso!

40: enfermo y contagioso (“hoy me quedo en casa”)

41: llevo gafas de sol, soy guay o estoy de vacaciones

42: durmiendo

43: mareado, tal vez por un consumo poco responsable de alcohol

44: flipando en colores o KO

45: moderadamente preocupado

46: tristemente sorprendido (“no me ha gustado un pelo eso que has dicho”)

47: muy tristemente sorprendido (“no me esperaba esto de ti”)

48: soy malo, travieso, me gusta meterme en problemas

49: soy malo, vengativo, te has metido en problemas

50: sorprendido o impresionado (sin connotación negativa)

51: risa desagradable, tal vez incómoda

52: cara de póquer

53: confuso (“no lo pillo”)

54: flipando (“sigue, sigue, cuéntamelo todo”)

55: mejor me callo

56: ¿Yo? Pero si soy un angelito... Picarón

57: suficiencia o desprecio. Gesto altivo y chulesco (“nena, yo soy tu papi”)

58: cara de póquer (“no tengo nada que decir al respecto”)

59: asiático, como indica el gorro tradicional chino Gua Pi Mao

60: un indio con turbante

61: policía

62: obrero de la construcción (por su cara, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria)

63: el típico guardia británico que no puede moverse por muchas perrerías que le hagas

64: bebé

65: niño

66: niña

67: hombre (probablemente hipster, por su mostacho propio del 'Movember')

68: mujer

69: anciano

70: anciana

71: rubio con ojos azules

72: un angelito (si le añades las flechas, podría ser Cupido)

73: princesa

74 – 82: un gatito sonriendo, riendo, enamorado, besando, chulo, sorprendido y asustado, triste, llorando de alegría, cabreado y buscando problemas

83: demonio japonés (llamado Oni)

84: otro demonio japonés (este se llama Tengu)

85: Mizaru, el primero de 'Los tres monos sabios' japoneses. Prefiere no mirar.

86: Kikazaru, el segundo de 'Los tres monos sabios' japoneses. Prefiere no escuchar.

87: Iwazaru, el tercero de 'Los tres monos sabios' japoneses. Prefiere no hablar.

88: calavera

89: alienígena

90: la caca con ojos (junto con la sevillana, el emoticono más característico del WhatsApp)

91: fuego

92: chispas

93: una brillante estrella de cinco puntas

94: una estrella fugaz

95: colisión, choque (estilo cómic)

96: enfado (estilo cómic)

97: sudando

98: una gota de agua

99: durmiendo

100: las típicas rayas de movimiento que expresan que estás corriendo (aunque se suele utilizar para simbolizar... ejem... ventosidades)

101: una oreja (“soy todo oídos”)

102: unos ojos (“te estoy vigilando”)

103: una nariz (“¿tú también lo hueles?”)

104: una lengua

105: una boca bastante sugerente (cada uno que piense lo que quiera)

106: respuesta afirmativa (“estoy de acuerdo, me gusta”) o victoria

107: respuesta negativa o derrota

108: “ok, vale”

109: “te vas a llevar un puñetazo...”

110: papel en el juego de “Piedra, papel, tijera”

111: signo de la victoria. Tijera en el juego de “Piedra, papel, tijera”

112: “choca esos cinco”

113: alto. Detente. Papel en el juego de “Piedra, papel, tijera”

114: un abrazo

115 - 118: el dedo de señalar (apuntando hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda)

119: celebración de una victoria

120: pedir perdón, suplicar o rezar

121: pedir la vez o decir “soy el número uno”

122: aplausos

123: exhibición de fuerza

124: un peatón andando

125: un peatón corriendo

126: la mítica sevillana del WhatsApp

127: una pareja heterosexual

128: una familia tradicional

129: una pareja de gais

130: una pareja de lesbianas

131: una pareja heterosexual besándose

132: una pareja heterosexual enamorada

133: dos bailarinas (¿de ballet? ¿en una despedida de soltero? Tú decides)

134 – 145: una mujer haciendo un gesto que significa “ok”, haciendo un gesto que significa “para”, “no” o “por ahí vas mal”, dando una explicación, pidiendo la vez o tratando de llamar la atención de alguien, recibiendo un masaje, cortándose el pelo, pintándose las uñas, con traje de novia, sorprendida o confusa, decepcionada

146: un hombre arrepentido, pidiendo perdón

147 – 168: prendas de vestir (sombrero de copa, corona, pamela, zapatilla de deporte, zapato de hombre, sandalia de mujer, zapato de tacón alto, bota de mujer, polo, camisa con corbata, camisa de mujer, vestido de mujer, camiseta sin mangas de mujer, pantalones vaqueros, kimono, bikini, maletín, bolso, bolso de mano, monedero, gafas, lazo)

169: paraguas cerrado

170: un pintalabios

171 – 175: corazón amarillo (amor puro, verdadero, honesto), azul (tristeza), morado (amor prohibido), verde (envidia), rojo (pasión)

176: corazón partido (desamor)

177: “cada vez te quiero más”

178: corazón palpitando de amor

179: dos corazones enamorados

180: corazón que echa chispas (¿?)

181: “el amor está en el aire”

182: con la flecha de Cupido clavada en el corazón

183: una carta de amor

184: un beso

185: un anillo

186: un diamante

187: un perfil (tipo red social)

188: dos perfiles (tipo red social)

189: bocadillo de conversación (estilo cómic)

190: huellas

191: bocadillo de pensamiento (estilo cómic)

NATURALEZA

Animales: perro, lobo, gato, ratón, hamster, conejo, rana, tigre, koala, oso, cerdo, nariz de cerdo, vaca, jabalí, cara de mono, mono, caballo, oveja, elefante, panda, pingüino, pájaro, cara de pollito, pollito, pollito saliendo del cascarón, gallina, serpiente, tortuga, oruga, abeja, hormiga, mariquita, caracol, pulpo, concha de caracol, pez tropical, pez común, delfín, ballena soltando un chorro, ballena, vaca, carnero, rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, caballo, cabra, gallo, perro, cerdo, ratón, buey, cara de dragón, pez globo, cocodrilo, camello, dromedario, leopardo, gato, caniche, huellas de perro

Plantas: ramo, flor de cerezo, tulipán, trébol, rosa, girasol, hibisco, hoja de arce, hojas arrastradas por el viento, hojas caídas, hierba, arroz, seta, cactus, palmera, árbol de hoja perenne, árbol de hoja caduca, castaña, planta de semillero, flor

Planeta, soles y lunas: globo terráqueo con paralelos y meridianos, sol con cara, luna llena con cara, luna nueva con cara, luna nueva, luna nueva visible, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, luna gibosa menguante, cuarto menguante, luna menguante, cuarto menguante con cara, cuarto creciente con cara, luna creciente, globo con África y Europa, globo con América, globo con Asia y Oceanía

Fénomenos naturales y meteorológicos: volcán, vía láctea, estrella fugaz, estrella, sol, sol nublado, nubes, tormenta, lluvia, nieve, muñeco de nieve, ciclón, bruma, arcoiris, ola

EVENTOS Y OBJETOS

1: típica decoración japonesa que se pone en las puertas en Año Nuevo, conocida como Kadomatsu

2: corazón con un lazo de regalo

3: típicas muñecas japonesas del festival Hinamatsuri

4: mochila escolar

5: birrete de graduado

6: banderas japoneses conocidas como Koinobori que se izan el Día de los Niños (5 de mayo)

7 - 8: fuegos artificiales

9: decoración japonesa conocida como Furin (campanilla de viento)

10: la fiesta japonesa Tsukimi (contemplación de la luna)

11: calabaza de Halloween

12: fantasma

13: Papá Noel

14: árbol de Navidad

15: regalo

16: deseos que se cuelgan en los árboles de bambú durante el Tanabata japonés

17 – 18: fiesta, celebración, confeti

19: globo

20: dos banderas japonesas cruzadas

21: bola de cristal

22 – 38: Tecnología -> cámara de vídeo, cámara de fotos digital, videocámara, cinta de vídeo VHS, CD, DVD, Minidisc, disquete de 3 ½, ordenador de sobremesa, smartphone (sospechosamente parecido al iPhone), teléfono antiguo, auricular de un teléfono antiguo, busca, fax, antena, televisor antiguo, radio antigua

39 – 42: altavoz con volumen alto, con volumen bajo, apagado, funcionando sin sonido

43: campana

44: campana sin sonido

45: altavoz

46: megáfono

47 – 48: relojes de arena

49: reloj despertador

50: reloj de muñeca

51 – 54: candado abierto, cerrado, con una pluma (símbolo de privacidad en un mensaje), con una llave

55 - 77: Objetos → llave, lupa (hacia la derecha), bombilla, linterna, brillo alto, brillo bajo, enchufe, batería, lupa (hacia la izquierda), bañera, bañera con alguien bañándose, ducha, retrete, llave inglesa, tornillo y tuerca, martillo, puerta, cigarro encendido, bomba, pistola, machete, píldora, jeringuilla

78 – 84: Dinero → bolsa con dinero (dólares), billetes (yenes, dólares, libras y euros), tarjeta de crédito, dinero que vuela

85 – 104: comunicación entrante en el móvil, correo electrónico, bandeja de entrada, bandeja de salida, sobre, enviendo correo, correo entrante, corneta de posta, buzón lleno cerrado, buzón vacío cerrado, buzón lleno abierto, buzón vacío abierto, buzón, paquete

105 – 136: Material de oficina y escolar → nota o documento, página, página doblada, marcas en un documento, gráfico de barras, gráfico con tendencia ascendente, gráfico con tendencia descendente, pergamino, portapapeles, calendario sin anillas, calendario con anillas, tarjetero, carpeta cerrada, carpeta abierta, tijeras, chincheta, clip, plumín negro, lápiz, regla, escuadra, libro rojo, libro verde, libro azul, libro naranja, cuaderno de notas moteado, cuaderno de notas beige, libro de contabilidad, pila de libros, libro abierto, marcapáginas, etiqueta

137: microscopio

138: telescopio

139: periódico

140: paleta de pintor

141: claqueta

142 – 151: Instrumentos musicales → micrófono, auriculares, partitura, nota musical, múltiples notas musicales, teclado, violín, trompeta, saxofón, guitarra (o bajo)

152 – 177: Juegos y deportes → marcianito de videojuegos, mando de videoconsola, carta con un joker, carta del juego japonés Hanafuda, ficha de Mahjong, dado, diana, oval de fútbol americano, balón de baloncesto, balón de fútbol, pelota de béisbol, pelota de tenis, bola de billar, oval de rugby, bola y bolos de bolera, hoyo de golf, ciclismo de montaña, ciclismo, bandera a cuadros (deportes de motor), carreras de caballos, trofeo, esquís, snowboard, natación, surf, pesca

178 - 236: Bebida y comida → bebida caliente (podría ser café), taza de té verde caliente, botella de sake, biberón, jarra de cerveza, brindis con cerveza, cocktail, bebida tropical, copa de vino, cuchillo y tenedor, porción de pizza, hamburguesa, patatas fritas, muslo de pollo, trozo de carne, espaguetis, arroz con curry, gamba frita, caja de Bento, sushi, fishcake, bola de arroz, galleta de arroz, arroz cocido, tazón humeante de fideos chinos, guiso oriental, oden, dango, friendo un huevo en una sartén, pan de molde, donut, flan, helado de cucurucho, helado, granizado, tarta de cumpleaños, pedazo de tarta de fresa, cookie, tableta de chocolate, caramelo, piruleta, tarro de miel, manzana roja, manzana verde, naranja, limón, cerezas, uvas, sandía, fresa, melocotón, melón, plátano, pera, piña, batata, berenjena, tomate, maíz

LUGARES

Edificios: casa, casa con jardín, escuela, edificio de oficinas, oficina de correos japonesa, hospital, banco, tienda 24 horas, hotel del amor (cosas de japoneses), hotel, iglesia celebrando una boda, iglesia, centro comercial, oficina de correos europea

Postales: puesta de sol, paisaje urbano, castillo japonés, castillo europeo, tienda de campaña, fábrica, Torre de Tokio, silueta de Japón, Monte Fuji, amanecer entre montañas, amanecer en el mar, noche estrellada, Estatua de la Libertad, puente de noche, caballo de tiovivo, noria, fuente, montaña rusa, barco.

Transportes: velero, lancha, bote, ancla, cohete, avión, asiento de avión, helicóptero, locomotora de tren, tranvía, estación de tranvía, estación de tren en la montaña, tren, tren de alta velocidad, tren Shinkansen japonés, tren ligero, metro, monoraíl, vagón de tranvía, vagón de ferrocarril, trolebús, autobús, autobús de frente, coche utilitario, coche utilitario de frente, coche, taxi, taxi de frente, camión articulado, camión de reparto, luz coche policía, coche policía, coche policía de frente, camión de bomberos, ambulancia, minibús, bicicleta, funicular, tren suspendido, teleférico, tractor

Señales: poste de barbero, parada de autobús, entrada, semáforo vertical, semáforo horizontal, señal de peligro, señal de construcción, wakaba (una señal que llevan los conductores noveles en Japón), gasolinera

Varios: linterna Izakaya, máquina tragaperras, signo de comida o bebida caliente, estatua Moyai, carpa de circo, artes escénicas, chincheta roja, bandera roja triangular

Banderas de países: India, Alemania, Brasil, México, España, Italia, Reino Unido, Arabia Saudita, Sudáfrica, Indonesia, Argentina, Estados Unidos, Turquía, Holanda, Rusia, Malasia, Colombia, Venezuela, Chile, Nigeria, Hong Kong, Israel, Suiza, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Francia, Canadá, Tailandia, Taiwan, China, Corea del Sur, Japón.

Actualización 08/01/2017:

Existe ya una lista oficial de 56 emojis nominados para entrar en el selecto grupo del consistorio Unicode. Hípsters, mujeres con velo islámico, madres con bebés lactantes o zombis son algunos de ellos, pero hay más.

Del lado gastronómico, están propuestos también el sandwich, los muffins o el vaso con pajita.

Hay también nuevas caritas con gestos, como el del dedo sobre los labios cerrados (silencio) o un emoticono golpeándose contra una pared. En un guiño a las tribus urbanas, también está en la lista los emojis el emo. Y nuevos animales, extintos, eso sí, como los dinosaurios (T-Rex, por ejemplo).

Actualización Feb/2018:

Unicode ya ha aprobado los 157 nuevos emojis que podremos disfrutar este 2018. Superheroínas, supervillanas, banderas pirata o el papel higiénico son algunos de ellos. También estarán los calvos, calvas o pelirrojos.

Actualización nuevos emojis 2019

En 2019 podremos ver nuevos emoticonos. Unicode ya tiene confeccionada una lista preliminar con aquellos que entrarán a formar parte del universo emoji. Estos son algunos.

Accesibilidad

1 y 2: un hombre / una mujer en silla de ruedas eléctrica

3: un audífono

4: una prótesis de brazo

5: una mujer invidente con bastón

6: una mujer con problemas auditivos

7: una mujer en silla de ruedas

8: un hombre invidente con bastón

9: un hombre con problemas auditivos

10: un hombre en silla de ruedas

11: una prótesis de pierna

Animales

Animales emojis | Unicode

1: una nutria

2: un flamenco

3: una mofeta

4: un oso perezoso