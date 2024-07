He descubierto este botón rápido de Telegram perfecto para usar la app por la noche

Telegram es mi aplicación de mensajería instantánea preferida. Evidentemente, utilizo también WhatsApp ya que tiene más presencia en nuestro país, y no he conseguido que todos mis amigos y familiares den el salto a esta plataforma.

Pero, lo cierto es que Telegram me gusta más. Su versión de escritorio es más completa, ofrece más stickers y su sección Mensajes Guardados es mi almacén personal.

Y si conoces los mejores trucos para Telegram, vas a poder sacarle más partido que nunca. ¿Utilizas esta aplicación por la noche? Te voy a explicar cómo activar el modo oscuro en un segundo.

Cómo activar el modo oscuro de Telegram en segundos

Hoy he descubierto una función de lo más útil y que seguramente no habrás visto como yo. Voy a ser sincero, se me ha resbalado el móvil de la mano y no sé qué había pulsado, pero de golpe he notado un cambio en la interfaz.

¿Qué ha sucedido? Que se me ha activado el Modo oscuro de Telegram sin darme cuenta. Así que me he puesto a revisar la app, y me he dado cuenta de que, cuando abres los ajustes, hay un pequeño icono que te permite cambiar entre el modo normal y el modo oscuro en tiempo real. Además, con una

Además, y como verás más adelante, el proceso es muy simple, ya que este botón o interruptor está a mano. Veamos los pasos a seguir.

Pasos para activar el modo oscuro en Telegram | Alfonso de Frutos

Abre Telegram en tu teléfono o tablet

Pulsa en el icono de las tres barras para acceder a la Configuración.

Ahora, verás que en la parte superior izquierda hay el icono de una media luna.

Si pulsas sobre el mismo, verás que se activa el modo nocturno de Telegram

Si vuelves a pulsar (el icono habrá cambiado a un sol), verás que vuelve a su modo normal.

Como habrás podido ver, es un truco muy sencillo de hacer y que no te llevará más de unos segundos, así que no dudes en seguir este sencillo tutorial. Perfecto para esas noches de verano relajado en la terraza y hablando por Telegram con tus amigos, familiares y otros seres queridos.