La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido una realidad prácticamente desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Los planes del mandatario de recuperar la industria de su país y localizarla de nuevo en Estados Unidos le han llevado a imponer vetos y sanciones a empresas chinas que operaban con empresas estadounidenses, que ya no pueden hacer negocios con ellas. El caso más llamativo sin duda es el de Huawei, que se ha visto obligada a prescindir de los servicios y apps de Google en sus móviles. Ahora también tendrá que renunciar a nuevos procesadores Kirin, ya que el desarrollador de sus núcleos, TSMC, tampoco podrá hacer negocios con China. Y en mitad de este Tsunami contra las empresas chinas nos enteramos de que ha llegado hace unas semanas a Google Play una app que tiene como único cometido desinstalar apps de origen chino de nuestro móvil.

¿Para qué?

Esa es la pregunta que muchos nos hacemos con esta información, para qué iba a querer alguien instalar una app en su móvil que borre todas las apps chinas de un móvil Android. Pues parece que es un punto de vista compartido por muchos usuarios, ya que hemos conocido que esta app se ha convertido en una de las más descargadas en la tienda India de Google Play. Parece que los sentimientos anti chinos están creciendo en algunos países dando pie a que surjan proyectos como este, que disfrazan de una app inofensiva algo que puede tildarse sin duda alguna como un auténtico boicot al desarrollo de apps en el país asiático.

La app en cuestión se llama “Delete chinese apps” que como su propio nombre indica busca en nuestro móvil la existencia de apps desarrolladas por empresas chinas y las borra. Esta app ha sido descargada ya un millón de veces en la tienda de Google y tiene un peso de algo más de tres megas. En teoría se basa en una base de datos de apps que han sido desarrollada por empresas chinas y las elimina del móvil donde ha sido instalada la app. Después de hacer la búsqueda, nos muestra una lista de las apps chinas instaladas para desinstalarlas todas aquellas que elijamos a la vez.

Aunque los desarrolladores de la app, los chicos de OneTouch AppLabs parece que no tenían como intención el boicot de las apps chinas, o al menos así se defienden de los críticos que no entienden el porqué del desarrollo de una app como esta. En un principio la app habría sido desarrollada en forma de experimento para poder detectar y borrar las apps desarrolladas por un determinado país, que da la casualidad que en este caso se centra solo en las chinas. Así que no se sabe muy bien cuál es el motivo que ha llevado al desarrollo de una app que solo puede traer otros boicots a la tienda de Google. Porque no sería de extrañar que dentro de poco viéramos otra que borre solo apps indias, iniciando una cascada reacciones que seguramente termine por que Google borre todas ellas de su tienda.