Deja de usar Google Translate, esta otra opción hace las traducciones más naturales

El buscador de Google es casi monopólico, Gmail es lo normal, Google Drive se sobreentiende como herramienta colaborativa de documentos en la nube e incluso Android es la opción que escogen ocho de cada diez compradores de smartphones. Muchas de las herramientas de Google son la primera opción de los usuarios. También su traductor.

Y esto último sucede a pesar de que estamos acostumbrados a las traducciones de Translate, pese a su mérito y su utilidad, flaquean. Sobre todo en lo que respecta al uso de un lenguaje natural. Así, nos encontramos con frases robóticas, o palabras que no se traducen en la acepción que mejor encaja en su contexto.

Para mejorar ese tipo de carencias habituales en el servicio de Google nació DeepL, un traductor que hace uso de redes neuronales para mejorar las traducciones en los idiomas con los que cuenta de momento: español, inglés, francés, italiano, alemán, polaco y holandés.

DeepL presume de que en los tests ciegos en los que comparó sus tradicciones con las de Google, Microsoft y Facebook obtuvo los mejores resultados, especialmente en las traducciones inglés-alemán, inglés-francés, español-inglés y sobre todo inglés-español, donde particularmente los resultados que ofrece Google fueron los peor valorados.

Un ejemplo: el fragmento inicial de la carta que envió Barack Obama a Trump después de que el segundo fuese escogido presidente.

Este es el texto original en inglés:

Dear Mr. President

Congratulations on a remarkable run. Millions have placed their hopes in you, and all of us, regardless of party, should hope for expanded prosperity and security during your tenure.

This is a unique office, without a clear blueprint for success, so I don't know that any advice from me will be particularly helpful. Still, let me offer a few reflections from the past 8 years.

First, we've both been blessed, in different ways, with great good fortune. Not everyone is so lucky. It's up to us to do everything we can (to) build more ladders of success for every child and family that's willing to work hard.

Esta es la traducción al español de DeepL:

Estimado Sr. Presidente:

Felicitaciones por una carrera extraordinaria. Millones de personas han depositado sus esperanzas en usted, y todos nosotros, independientemente del partido, debemos esperar una mayor prosperidad y seguridad durante su mandato.

Esta es una oficina única, sin un plan claro para el éxito, así que no sé si algún consejo de mi parte será particularmente útil. Aún así, permítanme ofrecer algunas reflexiones de los últimos 8 años.

Primero, ambos hemos sido bendecidos, de diferentes maneras, con gran fortuna. No todos tienen tanta suerte. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos para construir más escaleras de éxito para cada niño y familia que esté dispuesta a trabajar duro.

Y para terminar, esta es la traducción que realiza Google.

Querido Señor Presidente

Felicitaciones por una carrera notable. Millones han puesto sus esperanzas en usted, y todos nosotros, independientemente de su partido, deberíamos tener la esperanza de una mayor prosperidad y seguridad durante su mandato.

Esta es una oficina única, sin un plan claro para el éxito, por lo que no sé si algún consejo mío será particularmente útil. Aún así, permítanme ofrecer algunas reflexiones de los últimos 8 años.

Primero, ambos hemos sido bendecidos, de diferentes maneras, con gran buena fortuna. No todos tienen tanta suerte. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos (para) construir más escalas de éxito para cada niño y familia que esté dispuesto a trabajar duro.

¿Con cuál te quedas? Si te gustó más la versión de DeepL, quizás deberías darle una oportunidad y cobijarla en tus favoritos.