Cuidado con la última actualización de Windows 10, podría acabar en desastre

Las actualizaciones de seguridad son esenciales para poder mantener nuestro ordenador seguro, algo que suena obvio y de Perogrullo, pero es algo evidente que si no contamos con el ordenador actualizado es mucho más probable que podamos ser víctimas de cualquier tipo de malware o virus. Por esa razón nos da tanta rabia conocer que algo que es imprescindible para el buen funcionamiento del teléfono no se comporte como debe. Y no solo no arregle los problemas sino que genere otros nuevos. Eso es lo que estaría pasando con los últimos parches de Windows 10, que son más peligrosos que beneficiosos.

¿Qué está pasando?

Ha sido esta semana cuando los parches de seguridad del mes de agosto de Windows 10 se han liberado con más de 100 mejoras para el sistema, que básicamente resuelven algunos problemas conocidos. Si todavía no has actualizado, debes extremar la precaución, porque están siendo bastantes los usuarios que han reportado problemas con estas versiones y parches resultantes en nuestro sistema. Los problemas se han centrado sobre todo en los parches de seguridad KB4565351 (v. 1909) y KB4566782 (v. 2004). Lo peor de todo es que en muchas ocasiones se generan errores fatales, sí, esos de la pantalla azul, con los códigos error 0x800f0988, 0x800f081f y 0x800f08a.

Windows 10 | Photo by Tadas Sar on Unsplash

A estos problemas también se unen mensajes de que no se han podido instalar las actualizaciones y que quedan congeladas hasta más tarde. Además del fatídico pantallazo azul, algunos usuarios han “denunciado” en redes sociales que el audio de su ordenador ha dejado de funcionar también. Por lo tanto no es un problema aislado, sino que está afectando a muchas personas y de manera diferente en cada caso, pero siempre consiguiendo que algo deje de funcionar en sus ordenadores. Aunque son tres los errores que han reportado los usuarios, el más frecuente es el 0x800f081f, que es provocado por una falta de archivos en una determinada carpeta del sistema.

En el caso de que este sea nuestro problema podemos probar a descargar de nuevo la actualización para instalarla en nuestro ordenador. Para ello debemos entrar en esta página web del catálogo de Microsoft Update, en el que se puede buscar este parche y descargarlo para instalarlo posteriormente.

Puedes pausar la actualización

Si no estás seguro de lo que pueda pasar en tu ordenador una vez que instales las actualizaciones, puedes probar a pausarlas. De esta manera el ordenador no intentará instalarlas y esperará una semana para que retome la descarga e instalación de estos parches. Quizás este tiempo sea suficiente para que Microsoft resuelva los problemas que generan estos fallos de los parches. Para pausar las actualizaciones puedes escribir la palabra “pausar” en la barra de búsqueda de Windows 10, o bien acceder a Windows Update, donde vas a poder ver la función “Pausar actualizaciones durante 7 días” dentro de la sección de “Descargar e instalar”.