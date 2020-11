Cuidado desde dónde descargas Among Us, podrías instalar virus en tu móvil

Suele llegar como una enorme ola del mar. Al principio no se ve en el horizonte pero a medida que se va acercando a la playa va cogiendo cada vez más y más fuerza. Algo así ocurre con las modas en internet y los teléfonos móviles, que hay aplicaciones o videojuegos que apenas tienen relevancia pero un buen día, nadie sabe por qué, van cogiendo fuerza y terminan en manos de todos los usuarios. Y ese es el caso de Among Us.

Este videojuego de InterSloth llevaba muerto de risa en las tiendas de iOS y Android un tiempo, sin que nadie le hiciera caso, cuando de repente se produjo la explosión y ahora es de los más populares del mundo. Así que como suele ocurrir en estos casos de éxito, ¿qué pasa cuando una app explota y se descarga millones de veces? Exacto, que los hackers se fijan en ella como un reclamo para colarnos sus malware en nuestros terminales.

Cuidado de dónde descargas Among Us

Eso es justo lo que ha ocurrido con este videojuego, que algunos ciberdelincuentes están fabricando versiones falsas del juego que, una vez que las instalamos en nuestros dispositivos, pueden provocar una tormenta perfecta de malware. Eso significa correr peligro de robos, estafas y delitos peores a cuenta de una imprudencia que tiene muy fácil solución.

Así lo han reportado los investigadores de la empresa de seguridad y protección de aplicaciones Promon y su socio Wultra, que han descubierto hasta 60 variantes del juego original que podrían llegar a considerarse como una amenaza para nuestra seguridad, y que pertenecían a un total de nueve autores distintos, es decir, que algunos de estos grupos de hackers han realizado diferentes versiones para ganar en posibilidades de cazar a usuarios imprudentes.

Among Us, imagen de su DLC Polus. | InnerSloth

Según el informe, de ese total de 60 versiones falsas de Among Us, el 75% ha sido "reempaquetada para incorporar código malicioso que convierte el juego legítimo en adware". Esto significa que el juego mostrará de manera constante publicidades de gran tamaño que harán prácticamente imposible controlar el juego ya que, en muchas ocasiones, estos elementos acaban tapando el propio interface.

En esos casos de adware podemos darnos por satisfechos porque la amenaza no irá a más, pero por desgracia ahí no terminan las malas noticias. Fuera de ese 75% de potenciales amenazas, algunas de ellas sí que contenían malware capaz de instalar software malicioso posteriormente, poniendo como objetivo información mucho más peligrosa, como la de acceso a nuestros bancos, lo que hace capaces a los ciberdelincuentes de robar nuestras credenciales para ganarse el acceso en nuestro lugar.

Según los investigadores, “los ciberdelincuentes y, más específicamente, los diseñadores de malware, están prestando mucha atención al auge y caída de las tendencias de juegos populares para decidir su próximo objetivo. La preocupación aquí es que este juego en particular es muy popular entre los jóvenes, quienes generalmente no están preocupados por la seguridad de las aplicaciones móviles y descargarán no solo lo que creen que es una versión legítima del juego, sino también mods, mapas, máscaras y paquetes de recursos sin considerar cuán peligrosa puede ser la fuente". Como siempre, recordad descargar este tipo de apps y juegos solo de fuentes fiables, es decir, desde la tienda de Android y verificando quién es el desarrollador. En este caso InterSloth.