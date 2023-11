¿Cuánto espacio gratuito ofrece una cuenta de Gmail?

Hoy en día sin una cuenta de correo electrónico no podemos hacer casi nada. Tanto es así que algunos usuarios disponen incluso de un par de cuentas para su vida diaria. Estas a menudo incluyen otros servicios como el de almacenamiento, este es el caso de Gmail que además del uso de la correspondencia electrónica, tenemos la posibilidad de guardar documentos y fotos. Pero este almacenamiento gratuito tiene unas limitaciones.

Espacio de almacenamiento del que disponemos con una cuenta de Gmail

Las condiciones de uso de las cuentas de Gmail cambiaron hace tiempo. En un principio el espacio del que disponíamos para la cuenta de correo, no se compartía con el resto de servicios, por lo que se reservaba íntegro para el correo. Desde hace tiempo esto no es así, y se comparte entre las tres herramientas, Gmail, Drive y fotos. Si disponemos de una cuenta de correo gratuita de Gmail, debemos saber que esta viene acompañada además de 15GB en las que podemos almacenar documentos, fotografías o videos y todos nuestros correos. Una cantidad que para algunos usuarios es más que suficiente. Aunque para otros muchos, es fácil de llenar y necesitan optar otras opciones, como es la suscripción a Google One.

Esta dispone de varios planes en los que al contratar cualquiera de ellos el espacio de almacenamiento pasa de los 15 GB que nos ofrecen a los 100 GB. Una cifra considerablemente superior en la que podemos almacenar todo lo que queramos. Los planes disponibles de Google One, van desde el básico del que podemos disfrutar por 1,99 euros al mes en el que se incluyen 100 GB. El Standard, lo que supone una inversión de 2,99 euros al mes, en el que disponemos de 200 GB o el premium con un coste de 9,99 euros al mes con que se incluyen 2TB. Además, si contratamos los planes de forma anual podemos conseguir hasta un ahorro del 16% al realizar el pago de una sola vez.

Aunque si lo compartimos con otros miembros de nuestra familia es probable que se llene transcurrido un tiempo. El ritmo de vida que llevamos y llevar siempre con nosotros una cámara de fotos y de video nos genera una necesidad de guardar todos los documentos gráficos, algo que ocupa gran parte del espacio del almacenamiento. Cuando tenemos 15 GB de espacio por delante, no somos conscientes del ritmo al que podemos llenarlo, dependiendo de la cantidad y la calidad de las imágenes y vídeos que almacenemos, podemos tardar en quedarnos sin espacio mucho menos tiempo del que esperábamos.

Es aconsejable de vez en cuando revisar el contenido de nuestra nube en busca de todo aquello que no es necesario conservar y realizar tareas de limpieza, para recuperar parte del espacio que tenemos ocupado por información innecesaria. Para ayudarnos en esta tarea podemos hacer uso de las propias herramientas que nos ofrecen las apps. Tanto Drive como Fotos nos ofrecen utilidades con las que archivar, conservar o borrar las fotos y vídeos.