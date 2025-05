Contactos de Google, así puedes hacer una copia de seguridad de los contactos de tu SIM

Aprendernos los números de teléfono o recordar el número de alguien ya no es tan habitual, en nuestros dispositivos electrónicos llevamos siempre con nosotros la agenda. En estos se acumulan todos los números de nuestros contactos. Gracias a aplicaciones como contactos de Google esto es posible, además de almacenar los números podemos hacer de una forma fácil y rápida una copia de todos los contactos guardados.

Haz una copia de seguridad de tus contactos y llévatela a dónde quieras

Uno de los motivos que nos llevan a hacer una copia de seguridad de nuestros contactos de forma independiente, es el cambio de terminal. Sobre todo, cuando el resto de la información no nos interesa o simplemente queremos desvincularla de una cuenta de usuario y usarla de forma independiente en otro dispositivo. Cambiar de móvil cada vez es más sencillo, sobre todo si queremos clonar nuestro móvil nuevo, aunque no siempre es lo que necesitamos. Una de las ventajas de usar Android en algunos dispositivos como los Píxeles de Google o los fabricados por Samsung es que podemos trasladar los datos de un móvil a otro de forma automática y en cuestión de minutos. Aunque podemos seleccionar qué copiar, no podemos exportar de forma individualizada los contactos.

Haciendo una copia de seguridad de los contactos | Tecnoxplora

Algo que podemos hacer desde la app de contactos de Google de una forma muy sencilla. Obteniendo como resultado un archivo vcf o virtual contact file, que contienen información de contactos que podemos abrir en cualquier dispositivo con aplicaciones como Microsoft Outlook, contactos de Apple o contactos de Google como es el caso.

Para hacernos con este archivo de la app de Google es tan sencillo como abrir la app en nuestro móvil y seguir los siguientes pasos.

en nuestro móvil y seguir los siguientes pasos. Pulsa sobre el botón “ organizar ” que encuentras en la esquina inferior derecha de la pantalla

” que encuentras en la esquina inferior derecha de la pantalla Este da acceso a un nuevo menú en el que encontramos una amplia variedad de opciones.

Desliza hacia abajo la pantalla hasta encontrar el apartado “este dispositivo”

Una de las opciones que nos ofrece es la “exportar a archivo”

Tras pulsar en esta opción, debemos seleccionar la cuenta o cuentas de las que queremos extraer los datos.

o cuentas de las que queremos extraer los datos. Pulsando sobre el cuadro de verificación que encontramos junto a cada una de estas.

Una vez, hemos seleccionado el origen de los contactos, pulsamos sobre el botón “exportar ” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

” en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al hacerlo se nos abre una nueva ventana, desde la cual podemos elegir la ubicación en la que guardaremos el archivo resultante.

en la que guardaremos el archivo resultante. De forma predeterminada, si no le asignamos otro lugar lo guardará en la carpeta descarga s de nuestro móvil

s de nuestro móvil El archivo recibirá de forma automática en nombre de Contactos.vcf

Pulsa guardar para completar el proceso.

Dependiendo de la cantidad de contactos y las cuentas de origen de las mismas, este proceso puede durar algunos minutos. Transcurridos los cuales podemos guardar el archivo para usarlo más tarde o compartirlo con otros usuarios. De manera que así conservamos una copia de nuestros contactos de una forma independiente a cualquier aplicación.