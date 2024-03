¿Conocías estos videojuegos protagonizados por mujeres? Te dejamos una lista con los 5 mejores para celebrar el 8M

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, conocido comúnmente como el 8M, un día de celebración y sobre todo de reivindicación de los colectivos feministas y que representan a la mujer en la sociedad. Y sin entrar en los detalles propios de este movimiento, hoy queremos proponeros sumarse a esta ola de participación de la mujer en la sociedad y de la lucha por la igualdad desde un punto de vista mucho más ocioso de lo habitual.

Juegos protagonizados por mujeres para todos los gustos

Y es que queremos repasar algunos de esos juegos que han pasado a la historia del sector siendo protagonizados por mujeres, independientemente de que lo hayan hecho desde una videoconsola, o desde nuestro teléfono móvil. Aunque no han sido mayoría a lo largo de estos años, ha habido muchos ejemplos de videojuegos protagonizados por ellas que se han convertido en auténticos fenómenos de masas.

Tomb Raider

Quizás el más famoso de todos es la saga de Tomb Raider, protagonizada por Lara Croft, y que nos ha entregado videojuegos en prácticamente todas las plataformas en los últimos 20 años. Un videojuego en tercera persona que no solo pone a prueba nuestra destreza superando niveles, sino que también nos propone resolver multitud de enigmas y puzles. Desde los clásicos juegos de las primeras PlayStation, a los sofisticados títulos de las consolas más modernas, con Rise of the Tomb Raider.

The Last of US II

Este es ya un videojuego de culto, que ha dado paso también a una de las series más importantes de los últimos años en la pequeña pantalla. Ellie es la protagonista de esta segunda entrega, y encarna una de las historias de supervivencia más potente que hemos conocido en la historia reciente del videojuego. Todo un símbolo de empoderamiento que ha tenido una repercusión tremenda en la cultura pop actual. Un videojuego que podemos disfrutar en exclusiva en las diferentes generaciones de Playstation.

Control

Este videojuego nos pone en la piel de Jesse Faden, una mujer con un turbio pasado que se convierte en la directora de una agencia secreta. Ella cuenta con poderes como la telepatía, que le permitirá enfrentarse a sus principales amenazas, personificadas en una amenaza sobrenatural denominada Hiss. Este juego, como los dos anteriores, se desarrollan en tercera persona y cuenta con personajes secundarios que nos permitirán avanzar en el juego con su ayuda y poderes adicionales. Podemos jugarlo en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

LIfe Is Strange

Este es otro de esos juegos que han marcado a muchos jugadores en la última década, y se ha colocado como un referente en multitud de plataformas, desde Playstation a Xbox pasando por Switch o incluso versiones móviles. En este juego la historia tiene mucho peso, de hecho, ha ganado premios BAFTA por ello. El desarrollo de los personajes, en este caso femeninos, es muy potente. Está protagonizado por Max Caulfield, una estudiante apasionada de la fotografía que en un momento dado descubre que puede viajar en el tiempo, algo que le permitirá cambiar el complicado presente en el que vive.

Horizon: Zero Dawn

Aloy es la protagonista de este juegazo, que nos mete en la piel de una apuesta arquera y cazadora de una tribu que cuenta con unas habilidades de combate que tendremos que desarrollar durante el juego para salir airosos de las diferentes criaturas a las que se deberá enfrentar.

El arco es su principal arma, y podremos ir evolucionando su uso a lo largo de campaña, creando nuestras propias flechas y empuñadoras, para ser más letales y autónomas en el fragor de la historia. Es un videojuego en tercera persona que podemos disfrutar principalmente en Playstation y PC.