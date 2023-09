Configurar tu móvil para recibir las alertas de Protección Civil

Hace unos días en la Comunidad de Madrid pudieron comprobar cómo suenan los avisos de emergencia en sus teléfonos móviles, no sin polémica. Estos sirven para alertar a la población de los posibles peligros a los que se enfrentan ya sea por contaminación, incendios o por lluvias como fue el caso. Si no sabes cómo configurar las alertas de protección civil en tu móvil te contamos cómo.

Activa las alertas en tu teléfono móvil

Aunque en el resto del mundo estas alertas llevan años funcionando en nuestro país son algo más recientes desde finales de 2022 comenzaron a implantarse. Estas señales son transmitidas a través de las antenas de radio y recogidas por nuestros teléfonos móviles, de forma que las recibiremos incluso aunque no tengamos cobertura móvil. Estas no vulneran la privacidad de los usuarios ya que no se envían de forma predeterminada a los teléfonos. Que se envía a través de determinadas antenas y solo serán recibidas por los usuarios que se encuentren conectados a esas antenas en el momento de la emisión.

Activando las alertas | TecnoXplora

Una vez los servicios de emergencias comienzan a emitir la señal, todos los dispositivos comenzarán a emitir un pitido. No dejará de sonar hasta que se desactiva la alerta por parte de los servicios de emergencia o hasta que confirmamos que hemos recibido el mensaje. Por lo que es imposible que si entramos en el radio de estas antenas no nos enteremos de lo que sucede. Si todo el mundo recibió la alerta a tu alrededor menos tú, puede deberse a que no estén activadas en tu móvil. Te contamos cómo comprobarlos.

Dependiendo del fabricante de nuestro móvil, este ajuste se encuentra en un apartado diferente, aunque por norma general podemos acceder de la siguiente manera.

Desde los ajustes del teléfono accede a “seguridad y emergencia”

En esta sección debemos encontrar algo como “alertas de seguridad inalámbricas”

En este apartado encontramos varias opciones.

En primer lugar, debemos “permitir alertas” , deslizando el botón a la posición activa.

, deslizando el botón a la posición activa. Otras opciones son Amenazas Externas, Amenazas graves, Alertas AMBER y Alertas de prueba .

. Selecciona todas aquellas que quieras recibir, en el caso de las ALERTAS AMBER debemos tener en cuenta que puede que no estén disponibles. Ya que estas solo funcionan en algunos países. A través de estas se informa de la desaparición de menores.

debemos tener en cuenta que puede que no estén disponibles. Ya que estas solo funcionan en algunos países. A través de estas se informa de la Aunque lo más sencillo es utilizar la herramienta de búsqueda dentro de los ajustes de nuestro teléfono para localizarlo con mayor rapidez.

Una vez activadas, cada vez que sea necesario los servicios de emergencia activarán la señal de emergencia y si nos encontramos dentro del radio de las antenas que están emitiendo la señal recibiremos los avisos. Esta es una de las formas de alertar a la población de las situaciones de emergencia, ya sea por precipitaciones, terremotos y otras causas. Este tipo de alertas se han utilizado con frecuencia en otras partes del mundo para alertar de tsunamis, terremotos o huracanes. Se ha demostrado que la utilización de estas ya ha ayudado a salvar vidas.