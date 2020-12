Configura Google Podcasts para descargar automáticamente tus programas favoritos

Aunque Google ha reaccionado bastante tarde desarrollando una aplicación que nos permita seleccionar, agendar y priorizar todos esos programas que tanto nos gustan y que escuchamos a diario en la radio (o en otros lugares), tiene desde hace algunos meses una nueva app que se ha abierto camino más rápido de lo esperado y que viene a emular la estrategia de Apple, que lleva confiando en este formato desde hace muchísimos años. Prácticamente desde el estreno de los primeros iPod a principios de la década de los 2000.

Sea como fuere, esta aplicación de Google Podcasts tiene una enorme ventaja y es que la tenemos disponible tanto en iOS como en Android, por lo que podemos llevar la misma cuenta con las mismas selecciones y favoritos de un dispositivo a otro sin perder detalle de lo que escuchamos. Ahora bien, ¿sabes cómo automatizar el trabajo de descargar todas las mañanas todos esos programas que nos gusta disfrutar cuando podemos?

Vamos a configurar la aplicación rápidamente

Normalmente, todas estas aplicaciones intentan facilitarnos la existencia ofreciéndonos la posibilidad de indicarles cuándo y cómo descargar o eliminar todo lo que se descargan al teléfono. Por un lado está muy bien, es realmente cómodo porque no dependemos de tener una conexión de calidad y la reproducción se inicia al instante pero, por otro, pueden llegar a colapsarnos el almacenamiento del smartphone si no estamos atentos.

Lo normal es que estos archivos de audio no pesen demasiado y no ocupen mucho espacio pero el problema llega si tenemos en los favoritos muchos programas a la vez. Si Google Podcasts tiene la orden de descargarse cada nuevo capítulo, puede ocurrir que nos encontremos con cientos de megas ocupados por estos episodios que se bajan sin pedir permiso y que en ocasiones terminamos por no escuchar. Así que vamos a controlar exactamente cómo va a funcionar la aplicación.

Lo primero de todo es comprobar la cantidad de programas favoritos que tenemos almacenados en la pestaña de la página principal. Arriba del todo podréis ver los que seguís de forma periódica y, en el caso de que sean programas de radio, estos podrían dividirse a su vez en diferentes secciones. Lo que va haciendo más grande el espacio libre necesario en nuestro dispositivo.

Cómo gestionar todos tus podcasts de forma automática. | Tecnoxplora

Aun así, si tenemos espacio de sobra y nos da igual, entonces lo que tenemos que hacer es pulsar en los tres puntos verticales que tenéis en la parte superior derecha de la pantalla. Se abrirá un menú y nos quedamos con la opción de "Ajustes". De esta forma entraremos en los parámetros de Google Podcasts a nivel general. Luego os diremos cómo escoger un programa concreto.

Escoge los podcasts que quieres que se descarguen automáticamente. | Tecnoxplora

En la siguiente pantalla llegamos a un lugar donde podremos gestionar esas descargas. Lo primero será elegir dentro de "Descarga automática" la opción de habilitar lo que llama "Descargar episodios nuevos automáticamente": en el momento en que lo hacemos, Google Podcasts nos pedirá que le demos permiso para poder guardar archivos en el almacenamiento del smartphone. Así que le decimos que sí y aceptamos.

A continuación aparecerán en la parte inferior todos los podcasts a los que estamos suscritos y un control en la parte derecha que nos habilita para seleccionar solo los que queramos. De esta forma, priorizaremos esos que siempre escuchamos respecto de otros cuyo consumo es más ocasional. Del mismo modo, podremos decirle a la app que los borre transcurridos un mínimo de 30 días, en el caso de los que no terminemos de escuchar, y 24 horas para los que ya hemos disfrutado por completo. Por último vamos a disponer de una función para ahorrar datos móviles ya que podremos decirle a Google Podcasts que solo se baje esos episodios cuando esté conectado el móvil a una red wifi. Con todo lo anterior, ya tienes bastante avanzado en el uso de esta aplicación. ¿No?