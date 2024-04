Compartir la ubicación tendrá su propio espacio en Android

Esta es una de las funciones que más utilizamos en nuestros móviles, ya sea para avisar a nuestros amigos de por dónde vamos en una día o noche de quedada, o a nuestros familiares. Aunque la realidad es que se trata de algo que no hacemos siempre desde la misma app, ya que hay diferentes formas de compartir la ubicación. Por ejemplo, en un chat de WhatsApp, desde Google Maps, muchas veces depende de las aplicaciones que usen la mayoría del grupo. Pues bien, parece que Google quiere darle un extra de protagonismo a esta función, y sobre todo estandarizar su uso, gracias a las nuevas versiones de Android.

Un espacio dedicado

Ha sido AssembleDebug, uno de los filtradores alrededor del ecosistema de Android, quien ha desvelado los planes de Google para crear un centro dedicado para compartir la ubicación. Esto quiere decir, un lugar específico desde el que siempre podemos compartir la ubicación con otras personas que también cuenten con Android como sistema operativo, independientemente de las apps que tengan instaladas en sus dispositivos.

Esto es algo que han podido encontrar en la versión beta 24.15.14 de Google Play Services, y de lo que han dado buena cuenta compartiendo algunas imágenes. Y parece ser que este centro de ubicaciones va a ser compatible con varias apps de Android que cuentan con este servicio. Como son Google Maps, Personal Safety o Find My Device. Habría otras tres aplicaciones que tendrían que ver con la app de mapas de Google, pero no está muy claro de cuáles se trataría.

Por tanto, parece que lo que quiere hacer Google es reunir en un mismo lugar los controles para compartir la ubicación con otras personas usando Google Maps como punto de partida. Algo que como decimos tendría bastante sentido y sería muy útil, ya que actualmente cada uno libra la guerra por su cuenta cuando se trata de compartir la ubicación con otras personas. Es posible que en el Google I/O que se celebrará dentro de menos de un mes en Mountain View conozcamos nuevos detalles sobre este centro de ubicación.

Nos parece una idea genial que Android cuente con un método nativo para compartir la ubicación, es más, debería ser algo disponible desde la misma pantalla de atajos o accesos rápidos de la aplicación, la que deslizamos desde la parte superior de la pantalla. De esta forma es posible acceder rápidamente a un servicio de ubicación que sí o sí tendrá disponible la otra persona si cuenta con Android como sistema operativo.

Y por tanto no cabrá la posibilidad de que no encontremos una manera de compartirla porque la otra persona no cuenta con esa misma aplicación. Esperemos que sea en la conferencia de desarrolladores de Google cuando nos muestren esta nueva función integrada dentro de Android 15. La nueva versión del sistema operativo que debería echar a andar en forma de beta en ese mismo evento organizado por Google en su campus. Un paso en la dirección correcta desarrollando una funcionalidad esencial para muchos de nosotros.