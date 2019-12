La aplicación de fotos de Google, como el resto de algunas de las apps más importantes de los de Mountain View, se parecen cada vez más a una red social o app de mensajería. Precisamente en la app de fotografía de Google es posible ya chatear como si lo hiciéramos en una app de mensajería, algo que no debería tener mucho sentido a priori, pero que sí que nos ofrece una utilidad bastante notable cuando utilizamos la aplicación, sobre todo a la hora de compartir imágenes con otras personas, algo que no siempre es tan vistoso como un mensaje instantáneo.

Así puedes chatear en Google Fotos

Hasta ahora, compartir un álbum o una serie de fotos en Google Fotos no ha sido precisamente algo intuitivo para los usuarios, tanto para los que comparten esos álbumes como para quienes los reciben. Ayer mismo recibía un enlace para acceder a una serie de fotos de un álbum que me habían compartido a través de un mensaje SMS. Sabía que había visto algo relacionado con ese álbum, pero me costó mucho encontrarlo ya que dentro de Google Fotos no había ninguna notificación, así que cuando se me ocurrió revisar los SMS es cuando me di cuenta de que era posible acceder a través de un enlace web.

Compartiendo en el chat de Google Fotos | Tecnoxplora

Pero ahora ahora hay una nueva manera de poder compartir las imágenes a través de Google Fotos, de la misma manera que lo haríamos por ejemplo desde WhatsApp, a través de un chat. Este se ha estrenado ahora en Google Fotos, y nos permite compartir contenidos en un formato de chat muy sencillo de utilizar. Para ello lo que tenemos que hacer es compartir una o varias imágenes desde Google Fotos con otros usuarios de la aplicación. Normalmente si tenemos a alguien con cuenta de Google en nuestros contactos, estos los podremos ver directamente al compartir nuevo contenido.

Para ello una vez que seleccionamos las fotos que queremos compartir, debemos pulsar sobre el tradicional icono de compartir, con los tres puntos en forma de ángulo. Después, se abrirá el menú de compartir, desde el que podremos ver una sección en la parte superior donde pone “enviar en google fotos” es precisamente desde esta sección donde vamos a poder compartir mediante el chat a otras personas esas imágenes. Porque cuando selecciones al destinatario de las imágenes, inmediatamente verás una vista de chat, con la imagen o imágenes compartidas, y un campo para escribir el mensaje que queramos.

De esta manera entraremos en un verdadero chat, desde el que vamos a poder intercambiar unas palabras con esa otra persona, explicándole lo que le hemos enviado, y en definitiva, aportando más calidez a un proceso que suele ser bastante frío, como en el caso en el que mandamos un simple enlace. Cuando envíes nuevas fotos estas llegarán también a través del chat, y se acumularán a las fotos enviadas antes y a los mensajes escritos, como en el historial de chat de una app de mensajería. Sin duda una manera más sencilla y directa de compartir imágenes en Google Fotos.